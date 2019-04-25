Задорная и настоящая: Регина Тодоренко приняла участие в челлендже glamourбезретуши

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Новый флешмоб призывает женщин показывать себя без цифровой обработки фото

Регина Тодоренко - успешная телеведущая, а кроме того, счастливая мама маленького сыночка Михаила и жена музыканта Влада Топалова. Она смогла в весьма короткие сроки после родов привести фигуру в порядок и регулярно восхищает своим стилем и красотой - так, недавно звездная пара блистала на модной премии в Москве в эффектных нарядах. При всем этом Регина не боится показаться смешной и показать себя настоящую, без прикрас.

Знаменитость приняла участие в новом челлендже, который сейчас набирает популярность - glamourбезретуши, который запустил журнал Glamour. Он призывает женщин показывать себя настоящими, делиться фото без цифровой обработки и рассказывать свою историю принятия себя. На забавном снимке Тодоренко высунула язык и скосила глаза, состроив смешную рожицу.

"Какой контент вы хотели бы увидеть в моем Инста и на какие темы поговорить?

Кстати, сейчас проходит крутой челлендж #glamourбезретуши ! Я передаю эстафету моей Алине Астровской", - написала ведущая.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Фолловеры артистки восхитились ее простотой и естественностью, а также выразили свои пожелания относительно тем общения - многие попросили рассказать о воспитании ребенка, а также, как все успевать.

"Как восстанавливались после родов и как приходили в форму"

"Вот эта фотография говорит о том, что не все женщины леди"

"Моё Настроение: Регина"

"О том как балансировать между семьёй и работой и что об этом думают друзья, родители, муж"

"Я не могу! эту фотку нужно смотреть с увеличением! прям на весь экран"

"Не знаю почему...но мне кажется,что на этом фото вы похожи на дятла Вуди"

"Регина, какая же Вы классная. И как замечательно, что и моськи строите! Задорная, живая настоящая. За это и любим"

"Регина красивая даже когда кривляется"

"Вот это понимаю, пронзающая естественная красота. Интересно было бы почитать о заботах связанных с сыночком вашим"

Напомним, недавно Регина Тодоренко случайно "засветила" лицо сына Михаила. Поклонники тут же принялись гадать, на кого же больше похож малыш.

К слову, Регина Тодоренко показала, как порой непросто ей приходится с сыночком Михаилом. В шуточной форме она рассказала, что малышу часто что-то приходится не по вкусу и он громко сообщает об этом.