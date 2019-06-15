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"Забула загадати бажання!" Топалов потішив смішним відео з дня народження Тодоренко

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.06.2019 - 14:07
"Забула загадати бажання!" Топалов потішив смішним відео з дня народження Тодоренко
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Музикант показала, як пройшло свято його коханоїї половинки

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко відсвяткувала 14 червня свій день народження. В цей день не обійшлося без привітань та подарунків, а також застілля у колі близьких. Одним з перших іменинницю привітав чоловік, музикант Влад Топалов, а пізніше він розмістив на сторінці в Instagram відео, на якому Регіна задуває свічки на торті.

Вона завзято сміється і ніяк не може зважитися подути на шоколадні ласощі, подумки загадуючи заповітні бажання. За кадром чути голос Влада, який підбадьорює дружину. На іменинниці червоне плаття з блакитним мереживом.

Під роликом Влад залишив привітання для дружини і подякував організатора свята і автора солодкого подарунка.

Регіна також вирішила "відзначитися" на сторінці чоловіка і поскаржилася на те, що забула загадати бажання! "Я забула загадати ще одне бажання. От блін!" - пожалілася зірка.

&quot;Забула загадати бажання!&quot; Топалов потішив смішним відео з дня народження Тодоренко

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальники пари приєдналися до привітань для ведучої і залишили чимало теплих слів на її адресу.

"Яка ж вона емоційна! Крута!", "Найкращі і справжні! З днем народження!", "Вітаю від усього серця, Региночка! З днем народження, прекрасна красуня!", "З днем народження твою кохану! Щастя і радості!", "Дуже щаслива і задоволена. Найголовніше. А роки це дурниця", "Регінка, ти класна! З твоїм Днем! Всіх благ, краси, приємностей, чудесностей!" – писали фоловери.

 

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

До речі, Влад Топалов оригінально привітав дружину Регіну Тодоренко і побажав їй ... дітей!

Ведуча раніше зізнавалась, що не проти народити ще малюка, а також проговорилася про те, що мріє з чоловіком про доньку.

Також Регіна Тодоренко і Влад Топалов показали стильну семейну фотосесію.

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Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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