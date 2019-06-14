"Нових дітей тобі": Топалов оригінально привітав Тодоренко з днем народження

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

14 червня веселій телеведучої виповнилося 29 років

14 червня знаменитій телемандрівниці, успішній ведучій власних шоу, а також щасливій дружині і мамі маленького синочка Регіні Тодоренко виповнилося 29 років. Звичайно ж, в цей день її чекає безліч привітань і теплих слів - як від найближчих, так і від численних шанувальників. Коханий чоловік артистки, російський співак Влад Топалов вже привітав її на своїй сторінці в Instagram, причому залишив вельми оригінальні побажання.

Він опублікував яскраве фото коханої дружини, на якому щаслива Регіна відображена на пляжі в купальнику і сонцезахисних окулярах. Влад зазначив, що не буде писати багато "сопливих" слів, а краще скаже особисто, однак це в нього не дуже вийшло і пост вийшов дуже милим і зворушливим.

Топалов зізнався їй у коханні, а головне - побажав їм завести ще дітей. Нагадаємо, пара виховує піврічного сина Михайла, якого вони в родині ласкаво називають Майкл.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Матінко моя! Друг мій рідний! З днем варення тебе! Сопливо-мімішного привітання не буде. Їх сьогодні у тебе досить! Все скажу особисто! А тут я хочу радіти і посміхатися! Ти - сонце! Ти - неймовірно яскрава і гаряча планета, яка зігріває і "озеленює" все навколо і все, чого торкається! Будь ЗДОРОВОЮ. Це головне! Це питання нашого з Майклом виживання, ти - найвеселіша людина на землі! Твоєї доброти і любові вистачає на мільярди світлових років! Блін.... все одно якось виходить мімішно. Я тебе безумно люблю! Не зупиняйся ні на чому, крім мене))) нехай твій атомний реактор всередині вічно працює! Нових гостей тобі, нових ідей і, головне, нових ДІТЕЙ! Зі мною, я знаю, ти найщасливіша, тому бажаю тобі зберегти своє щастя! Ми з МВ тебе любимо і страшенно пишаємося тобою! Ти мама року, дружина року, ведуча року, жінка року для нас!!!! Ти тільки нас кохай і годуй вчасно! А ми завжди і в усьому з тобою! Ти крутий ведмідь! твої тато і син!" - поділився співак

Підписники поспішили приєднатися до привітань і засипали Регіну приємними побажаннями, а також зазначили, що вони прекрасна сім'я і видно, що дуже люблять один одного.

Боже)) як він класно її привітав,як він її любить

Дійсно сонячна дівчина

Це одне з найкращих привітань, які мені вдавалося читати! Ви круті!

Влад супер. З днем народження Регіну

Одне з найбільш чітких і красивих привітань я побачила у Вас, Влад! дуже правильні й гарні слова від чоловіка, чоловіка, тата...

Блиииин, це так мимишно. З днем народження, Регіна

Привітання супер просто. Є ж все таки справжні чоловіки

Та так мило. З Днем Народження кохану дружину твою, вона вогонь

Нехай у вашого сімейного щастя не буде кінця!

Боже, як це зворушливо і, найголовніше, від серця

Як мило і відчувається велика любов. З днем народження, Регіну. Будьте щасливі і сонцем один одному

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Відзначимо, що сама Тодоренко попросила прихильників про незвичайний подарунок на день народження - допомогти хворій на ДЦП дитині, контакти якої залишила на своїй сторінці.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, щаслива Регіна Тодоренко заінтригувала подарунком від Влада Топалова на день народження, однак, поки що не зізналася, що ж це.

Раніше Регіна Тодоренко зробила несподіване зізнання і заявила, що готова до ще однєї дитини і дуже хоче дівчинку.

Також Тодоренко і Топалов похвалилися стильною сімейної фотосесією, продемонструвавши сцени з подружнього життя.