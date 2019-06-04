Сцени з подружнього життя: Тодоренко і Топалов знялися в стильній фотосесії

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Пара також розповіла про майбутнє пишне весілля, яке вони планують зіграти

Регіна Тодоренко і Влад Топалов вже офіційно одружені - пара розписалася в жовтні минулого року, а в грудні на світ з'явився їхній син Михайло. Тоді закохані скромно посиділи в колі близьких, проте запланували пишне весілля на потім, коли ведуча оговтається після пологів. Цей час настав - Регіна вже щосили готується до майбутнього торжества і просить допомогти їй вибрати наряд нареченої. Крім того, пара знялася в стильній фотосесії для російського журналу InStyle і розповіла про майбутнє весілля і виховання дитини.

На фото Влад і Регіна дуріють і багато сміються. Вони приміряли кілька ефектних образів у стилі кежуал - в основному брючні костюми, а на одному з кадрів ведуча також позувала в квітчастій сукні і піджаку пісочного кольору.

Подружжя розговорилися про майбутнє весілля - вони планують влаштувати торжество в Італії.

"В Італії, але ось Сорренто або Тоскана — ще не знаємо. Я вважаю, що в першу чергу це свято Регіни, тому дав їй карт-бланш і попросив допомогти сестру Аліну, тим більше вона співвласниця event-агентства", - говорить Топалов.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instyle.ru)

За словами Тодоренко, вони запросили близько 60 гостей.

"У Влада є лише одна умова — заселити всіх гостей, а їх буде близько 60 осіб, і багато з дітьми. Повірте, для весілля на виїзді це суттєво. Зараз ми думаємо, де зможемо розмістити всіх з максимальним комфортом, тому що в пік сезону багато готелів просто не володіють потрібною кількістю вільних номерів", - зазначила вона.

Розповіли вони і про те, як хотіли б виховати свого піврічного синочка Михайла.

"Моя головна мета — виховати його достойним чоловіком, порядним і чесним, який буде цінувати і поважати жінок. Прикладом у цьому, мабуть, може стати мій батько", - заявив Влад.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instyle.ru)

Регіна назвала важливі якості, які планує прищеплювати дитині.

"Мені важливо, щоб у Майкла було чотири якості: почуття гумору, витривалість, допитливість і любов до життя. А ще добре, коли чоловік може впоратися з собою, так що здатність керувати емоціями теж включу в цей список", - додала дівчина.

Регіна також зазначила, що у відносинах необхідно вміти спілкуватися і обговорювати проблеми.

"Дуже важливо вміти чути один одного, розмовляти про наболіле у відносинах. Після того як Влад зробив мені пропозицію, ми прочитали книгу разом "Союз несхожих", і автор Іцхак Адізес навіть рекомендує виділити для таких бесід спеціальний день", - поділилася телезірка.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instyle.ru)

Чоловік з нею згоден: "Я думаю, що єдиний шанс бути разом довго — це зрозуміти, в чому кожен з вас сильніше, і навчитися доповнювати один одного. Втім, нам ще рано говорити про успіх сім'ї, адже ми разом лише два роки, тому це мої міркування не про те, які ми є, а про те, яким я б хотів бачити нас у майбутньому".

Нагадаємо, Регіна Тодоренко вже почала долучати синочка до музики - вона зіграла на фортепіано разом з малюком і зняла це на відео.

Раніше Регіна Тодоренко показала підготовку до гучного весілля - ведуча відобразила процес вибору сукні нареченої.

До речі, Регіна Тодоренко поскаржилася на брак часу на коханого чоловіка Влада Топалова.