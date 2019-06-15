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"Забыла загадать желание!" Топалов позабавил смешным видео с дня рождения Тодоренко

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.06.2019 - 14:07
"Забыла загадать желание!" Топалов позабавил смешным видео с дня рождения Тодоренко
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Музыкант показала, как прошел праздник его любимой второй половинки

Популярная телеведущая Регина Тодоренко отпраздновала 14 июня свой день рождения. В этот день не обошлось без поздравлений и подарков, а также застолья в кругу близких. Одним из первых именинницу поздравил муж, музыкант Влад Топалов, а позже он разместил на странице в Instagram видео, на котором Регина задувает свечи на торте.

Она задорно смеется и никак не может решиться подуть на шоколадное лакомство, мысленно загадывая заветные желания. За кадром слышен голос Влада, который подбадривает жену. На имениннице красное платье с голубым кружевом.

Под роликом Влад оставил поздравление для жены и поблагодарил организатора празника и автора сладкого подарка.

Регина также решила "отметиться" на страничке мужа и посетовала на то, что забыла загадать желание! "Я забыла загадать еще одно желание. Вот блин!" - пожаловалась звезда.

&quot;Забыла загадать желание!&quot; Топалов позабавил смешным видео с дня рождения Тодоренко

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Поклонники пары присоединились к поздравлениям для ведущей и оставили немало теплых слов в ее адрес.

"Какая же она эмоциональная! Крутая!", "Самые лучшие и настоящие! С днем рождения!", "Поздравляю от всего сердца, Региночка! С днем рождения, прекрасная красотка!", "С днем рождения твою любимую! Счастья и радости!", "Очень счастливая и довольная. Самое главное. А годы это ерунда", "Регинка, ты классная! С твоим Днем! Всех счастий, красот, приятностей, чудесностей!" – писали фоловеры.

 

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Кстати, Влад Топалов оригинально поздравил жену Регину Тодоренко и пожелал ей … детей!

Ведущая ранее признавалась, что не против родить еще малыша, а также проговорилась о том, что мечтает с мужем о дочке.

Также Регина Тодоренко и Влад Топалов показали стильную семейну  фотосессию.

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Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
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