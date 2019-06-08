"Хочемо дівчинку!" Регіна Тодоренко вразила несподіваним зізнанням

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча заявила, що хоче багато дітей

Відома телеведуча Регіна Тодоренко, яка зайнята підготовкою до пишного весільного торжества, роботою і вихованням маленького сина Михайла, здивувала шанувальників несподіваною заявою. Артистка зізналася в інтервью виданню ОК, що мріє про велику сім'ю і вже готова до того, щоб народити другу дитину.

За словами Регіни, вони з чоловіком Владом Топаловим дуже хочуть дівчинку.

"Ми вже хочемо дівчинку! Я коли вийшла з пологового будинку, відразу сказала, що в принципі не проти народити ще раз. Просто сам процес такий довгий! Спочатку ти виношуєш дев'ять місяців, потім ще рік годуєш. Багато в чому доводиться обмежувати себе - в їжі, в подорожах. Але все одно хочеться дітей. Багато! Ми з Владом цілий дитячий сад завели б, тільки волю дай", – заявила Тодоренко.

При цьому Регіна дуже вдячна своїй мамі, яка дуже допомагає їм з сином.

"Тільки б мама від мене не відмовилася. Якщо жінка народила і хоче відразу продовжувати працювати, без помічників ніяк не обійтися. Це факт.... Для мене робота як важлива повітря. Тут я черпаю багато позитивних емоцій, якими потім ділюся зі своїм сином. І навпаки: Майкл заряджає мене енергією – хочеться згортати гори заради нього, заради чоловіка, заради сім'ї", – пояснила ведуча.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Молода матуся розповіла і про те, як вона готувалася до цієї важливої і нової для себе ролі.

"Я була готова. Більше того, вважаю, що можна і потрібно готуватися до материнства. Я прочитала тонну літератури по вихованню дітей, поспілкувалася з психологами, проконсультувалася з дитячого сну, замовила доставку їжі на місяць вперед, морально налаштувалася. Ми багато працювали з Владом протягом року для того, щоб бути абсолютно впевненими у завтрашньому дні, щоб дитина ні в чому не потребувала, щоб у нього були хороші підгузники і кращі іграшки", – зізналася вона.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

При цьому Регіна чесно зізналася, що вона дуже неспокійна мама.

"Поки що ще дуже неспокійна, тому що не завжди можу зрозуміти дитячу мову. Зайве хвилювання у вихованні не кращий помічник. Адже дитина відчуває, коли ти нервуєшся, а коли на релаксі. А у мене ж як? Тут перенервувала, що не зміг прийти герой в програму, тут розпереживалася, що хтось зі знімальної групи захворів. Кожен день доводиться обробляти колосальний обсяг інформації. Я настійно рекомендую всім дівчатам, які планують стати мамами, піти в декрет хоча б на три місяці! Не виходити відразу на роботу! Потрібно хоча б трохи прислухатися до себе і до свого чада", - зазначила дівчина.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов узаконили стосунки незадовго до народження дитини, восени 2018 року. Михайло з'явився на світ на початку грудня. У липні цього року співак і телеведуча планують провести пишне весілля в Італії.

Раніше Регіна Тодоренко показала розкішний подарунок від Влада Топалова.

Також Тодоренко і Топалов знялися в стильній фотосесії, показавши сцени з подружнього життя.

До речі, Регіна Тодоренко зіграла на фортепіано разом з сином в зворушливому відео.