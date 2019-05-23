ru
ua

Йога на даху і новий альбом: зірка "Орла и Решки" надихнула грандіозними планами на літо


Нові сезони "Орла и Решки" також будуть

Ведуча морського сезону популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Аліна Астровська дуже детально розписала, чим планує зайнятися цим літом. Популярна телеведуча раптом "згадала" і зазначила, що літо стартує вже через лічені дні. Так що саме час складати графіки.

"Упс! Через 10 днів літо! І нехай останній рік, я з нього майже не їду, але це момент більше з дитинства, коли чекаєш з нетерпінням і у всіх навколо тотальне полегшення "фух! дочекалися!" Светри і пуховики відправляються на верхні полиці і ти такий легкий і готовий до всього, що може запропонувати тобі всесвіт!" - пише ведуча.

Першим ділом Астровська заінтригувала шанувальників новим альбомом. Зазначимо, що Аліна Астровська – не тільки телеведуча, але також і співачка. Колись вона була однією з учасниць групи Real O (тут також співала Регіна Тодоренко).

"Цього літа в моєму житті буде багато музики! Вже нічого не загадую і просто кайфую від процесу!" - пише зірка "Орла и Решки".

Аліна Астровська поділилася планами на літо (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Далі телеведуча перерахувала інші свої завдання на найближчі кілька місяців:

  • Пробігти марафон! Дико скучила по бігу, а коли, якщо не зараз йти за цим в парк!
  • Навчання! Вже проплатила пару акторських тренінгів і хочеться доїхати в одну школу психології. А поки лекції на ютюбчику.
  • Пікнік з друзями! Ось прям, щоб пледики, гітари, діти, смачна їжа і задушевності)
  • Кінотеатр під відкритим небом! (Ніколи не була! Як вам?!)
  • Йога на даху! Це щось, особливо на світанку або заході.
  • Велосипед, який кожен раз провокує мене кататися на парковці! Стоїть бідолаха весь рік там, але я знайду час і на нього.
  • Зелений театр у Києві! Як же я скучила!
  • Концерт open air, це теж особливе задоволення!
  • Пару нових веранд для кави з блокнотом!
  • Роботу ніхто не відміняв. Буду все реалізовувати між зйомками нового сезону "Орел и Решка"

Нагадаємо, раніше Астровська розбурхала мережу розкішною фігурою в купальнику.

Також до цього зірка "Орла и Решки" без макіяжу показала акне. Телеведуча відверто висловилася про проблему, яка переслідує її багато років.

"У нас будуть гарні діти": Потап підтвердив весілля з Каменських відвертим кліпом-присвятою Монро, Сумська, TAYANNA та ще 12 зірок долучилися до кампанії КиївПрайду "Борітеся – поборете!"
Читати всі новини