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"Захоплюємося тобою": зірка "Орла и Решки" без макіяжу показала акне

Lite » Краса 02.05.2019 - 21:27
"Захоплюємося тобою": зірка "Орла и Решки" без макіяжу показала акне
Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Шанувальники Астровської подякували їй за відвертість

Ведуча популярного тревел-шоу "Орел и Решка" (морський сезон) Аліна Астровська зважилася відверто зізнатися шанувальникам у своїх недоліках. Так, телеведуча присвятила окремий пост вельми складній і неприємній темі. З'ясувалося, що Астровська довгий час страждає від акне. І ось, вона показала свої фото без макіяжу. При цьому зірка "Орла и Решки" сподівається, що її відкритість допоможе іншим людям, які страждають від такої ж проблеми.

"Відверто про те, що звикли маскувати", — пише Аліна.

При цьому Астровська зазначила, що фото були зроблені під час лікування.

"У каруселі не найстрашніші стадії моєї шкіри, це вже на етапі одужання! І на сьогоднішній день, ми її активно лікуємо, але вже можу собі дозволити прийти на захід без тонни макіяжу і відчувати себе впевнено!" - пише телеведуча.

 

Аліна Астровська показала проблеми зі шкірою обличчя (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Також Астровська перерахувала різні препарати і процедури, які виконує в кабінеті косметолога. Приміром, вона користується засобами з відшулушуючим ефектом, зволожуючими лосьйонами, зміцнюючими сироватками, захисними кремами з УФ-фільтрами.

Цікаво, що Астровська, крім інших причин виникнення акне, також радить звернути увагу на психосоматичні прояви.

"Раджу почитати про психосоматику, яка стосується проблем зі шкірою і здати аналізи. Саме з цього ми почали розмову з доктором і це, мабуть, перший лікар, який не втюхав мені в першу ж зустріч 101 баночку чарівництва!" - пише Аліна Астровська.

&quot;Захоплюємося тобою&quot;: зірка &quot;Орла и Решки&quot; без макіяжу показала акне

Аліна Астровська на етапі одужання (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Шанувальники Аліни прийшли в захват від її відвертості. Багато хто щиро подякували за пост і відкритість, а також зазначили, що вона дуже смілива, раз змогла показати ці фото.

  • Ти така красива!
  • Все одно гарна)
  • Блін, Як здорово... . Моя мрія бути з чистим обличчям!
  • Дуже миле, ніжне личко!
  • Дуже корисна інформація! Спасибі, що поділилися, відкрилися своєю аудиторією і поділилися тим, що багато соромляться ділитися!
  • Дякую за відвертість!
  • Виявляється, я не одна така. Я вічно у пошуках рішення, пошук відповідного харчування, догляду... Дякую за відвертий пост і за те, що поділилися вашими знахідками по догляду!
  • Аліна, ви дуже красива дівчина, і це факт!
  • Спасибі Вам за таку відвертість!

Нагадаємо, раніше Астровська захопила пікантними танцями під повільну музику.

Також до цього Аліна Астровська розповіла про схуднення на 22 кг.

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