"Захоплюємося тобою": зірка "Орла и Решки" без макіяжу показала акне

Шанувальники Астровської подякували їй за відвертість
Ведуча популярного тревел-шоу "Орел и Решка" (морський сезон) Аліна Астровська зважилася відверто зізнатися шанувальникам у своїх недоліках. Так, телеведуча присвятила окремий пост вельми складній і неприємній темі. З'ясувалося, що Астровська довгий час страждає від акне. І ось, вона показала свої фото без макіяжу. При цьому зірка "Орла и Решки" сподівається, що її відкритість допоможе іншим людям, які страждають від такої ж проблеми.
"Відверто про те, що звикли маскувати", — пише Аліна.
При цьому Астровська зазначила, що фото були зроблені під час лікування.
"У каруселі не найстрашніші стадії моєї шкіри, це вже на етапі одужання! І на сьогоднішній день, ми її активно лікуємо, але вже можу собі дозволити прийти на захід без тонни макіяжу і відчувати себе впевнено!" - пише телеведуча.
Аліна Астровська показала проблеми зі шкірою обличчя (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)
Також Астровська перерахувала різні препарати і процедури, які виконує в кабінеті косметолога. Приміром, вона користується засобами з відшулушуючим ефектом, зволожуючими лосьйонами, зміцнюючими сироватками, захисними кремами з УФ-фільтрами.
Цікаво, що Астровська, крім інших причин виникнення акне, також радить звернути увагу на психосоматичні прояви.
"Раджу почитати про психосоматику, яка стосується проблем зі шкірою і здати аналізи. Саме з цього ми почали розмову з доктором і це, мабуть, перший лікар, який не втюхав мені в першу ж зустріч 101 баночку чарівництва!" - пише Аліна Астровська.
Аліна Астровська на етапі одужання (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)
Шанувальники Аліни прийшли в захват від її відвертості. Багато хто щиро подякували за пост і відкритість, а також зазначили, що вона дуже смілива, раз змогла показати ці фото.
Нагадаємо, раніше Астровська захопила пікантними танцями під повільну музику.
Також до цього Аліна Астровська розповіла про схуднення на 22 кг.