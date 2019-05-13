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Афродіта: зірка "Орла і Решки" розбурхала мережу розкішною фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.05.2019 - 09:49
Афродіта: зірка "Орла і Решки" розбурхала мережу розкішною фігурою в купальнику
Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Аліна продовжує насолоджуватись відпочинком на райському острові

Ведуча морського сезону популярного шоу про подорожі "Орел і Решка" Аліна Астровська блищить в своїй рідній стихії - дівчина насолоджується пляжем і океаном на райському острові Балі, попутно вихваляючись витонченою фігурою. При цьому красуня вирушила туди не по роботі, а суто заради відпочинку - щоб позайматися своїм улюбленим серфінгом.

Аліна встигає також і просто поплавати в теплій воді і позасмагати. На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала барвисті знімки, на яких вона зображена серед бурхливих хвиль. Телезірка позує в жовтому бікіні, притиснувши руки до грудей і ніжно посміхаючись.

" Де любов? -Туть )" - з гумором підписала публікацію Астровська.

Афродіта: зірка &quot;Орла і Решки&quot; розбурхала мережу розкішною фігурою в купальнику

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Шанувальники прийшли в захват від шикарної фігури ведучої і закидали її безліччю компліментів, називаючи Афродітою і справжньою досконалістю.

  • "Балдежжжжж!!!!"
  • "Орел і решка стали ще цікавіше"
  • "Фігура просто мрія!"
  • "Аля,ти шо така сексі)"
  • "Прям Афродіта пенорожденная!"
  • "Яка фотографія, навіть гріє"
  • "Гарне і чуттєве фото"
  • "Супер дівчинка, супер красуня, просто з розуму зійти!!!"
  • "Задумлива Афродіта виходить з морської піни"
  • "Астровська, ти і є сама любов"
  • "Ви сама досконалість!!!"
  • "Фігурка супер"

Афродіта: зірка &quot;Орла і Решки&quot; розбурхала мережу розкішною фігурою в купальникуАфродіта: зірка &quot;Орла і Решки&quot; розбурхала мережу розкішною фігурою в купальнику

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Нагадаємо, раніше Аліна Астровська без макіяжу показала акне. Шанувальники подякували за її відвертість і сміливість.

Також до цього раніше Аліна Астровська захопила пікантними танцями під повільну музику.

 

 

Спортивна красуня: зірка "Орла і Решки" захопила довгими ніжками на пляжі Балі "Захоплюємося тобою": зірка "Орла и Решки" без макіяжу показала акне
Новини України фигураАліна Астровська
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