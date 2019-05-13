Афродіта: зірка "Орла і Решки" розбурхала мережу розкішною фігурою в купальнику

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Аліна продовжує насолоджуватись відпочинком на райському острові

Ведуча морського сезону популярного шоу про подорожі "Орел і Решка" Аліна Астровська блищить в своїй рідній стихії - дівчина насолоджується пляжем і океаном на райському острові Балі, попутно вихваляючись витонченою фігурою. При цьому красуня вирушила туди не по роботі, а суто заради відпочинку - щоб позайматися своїм улюбленим серфінгом.

Аліна встигає також і просто поплавати в теплій воді і позасмагати. На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала барвисті знімки, на яких вона зображена серед бурхливих хвиль. Телезірка позує в жовтому бікіні, притиснувши руки до грудей і ніжно посміхаючись.

" Де любов? -Туть )" - з гумором підписала публікацію Астровська.

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Шанувальники прийшли в захват від шикарної фігури ведучої і закидали її безліччю компліментів, називаючи Афродітою і справжньою досконалістю.

"Балдежжжжж!!!!"

"Орел і решка стали ще цікавіше"

"Фігура просто мрія!"

"Аля,ти шо така сексі)"

"Прям Афродіта пенорожденная!"

"Яка фотографія, навіть гріє"

"Гарне і чуттєве фото"

"Супер дівчинка, супер красуня, просто з розуму зійти!!!"

"Задумлива Афродіта виходить з морської піни"

"Астровська, ти і є сама любов"

"Ви сама досконалість!!!"

"Фігурка супер"

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Нагадаємо, раніше Аліна Астровська без макіяжу показала акне. Шанувальники подякували за її відвертість і сміливість.

Також до цього раніше Аліна Астровська захопила пікантними танцями під повільну музику.