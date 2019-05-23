Йога на крыше и новый альбом: звезда "Орла и Решки" вдохновила грандиозными планами на лето

Ведущая морского сезона популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Алина Астровская очень детально расписала, чем планирует заняться этим летом. Популярная телеведущая вдруг "спохватилась" и отметила, что лето стартует уже через считанные дни. Так что самое время составлять графики.

"Упс! Через 10 дней лето! И пусть последний год, я из него почти не уезжаю, но это момент больше из детства, когда ждешь с нетерпением и у всех вокруг тотальное облегчение "фух! дождались!" Свитера и пуховики отправляются на верхние полки и ты такой лёгкий и готовый ко всему, что может предложить тебе вселенная!" - пишет ведущая.

Первым делом Астровская заинтриговала поклонников новым альбомом. Отметим, что Алина Астровская – не только телеведущая, но также и певица. Когда-то она была одной из участниц группы Real O (здесь также пела Регина Тодоренко).

"Этим летом в моей жизни будет много музыки! Уже ничего не загадываю и просто кайфую от процесса!" - пишет звезда "Орла и Решки".

Алина Астровская поделилась планами на лето (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Дальше телеведущая перечислила остальные свои задачи на ближайшие несколько месяцев:

Пробежать марафон! Дико соскучилась по бегу, а когда если не сейчас идти за этим в парк!

Учеба! Уже проплатила пару актерских тренингов и хочется доехать в одну школу психологии. А пока лекции на ютюбчике.

Пикник с друзьями! Вот прям, чтобы пледики, гитары, дети, вкусная еда и задушевности)

Кинотеатр под открытым небом! (Никогда не была! Как вам?!)

Йога на крыше! Это нечто, особенно на рассвете или закате.

Велосипед, который каждый раз провоцирует меня кататься на парковке! Стоит бедняга весь год там, но я найду время и на него.

Зеленый театр в Киеве! Как же я скучала!

Концерт open air, это тоже особое удовольствие!

Пару новых веранд для кофе с блокнотом!

Работу никто не отменял. Буду все реализовывать между съемками нового сезона "Орел и Решка".

Напомним, ранее Астровская взбудоражила сеть роскошной фигурой в купальнике.

Также до этого звезда "Орла и Решки" без макияжа показала акне. Телеведущая откровенно высказалась о проблеме, которая преследует ее многие годы.