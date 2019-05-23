Йога на крыше и новый альбом: звезда "Орла и Решки" вдохновила грандиозными планами на лето

Новые сезоны "Орла и Решки" также будут
Ведущая морского сезона популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Алина Астровская очень детально расписала, чем планирует заняться этим летом. Популярная телеведущая вдруг "спохватилась" и отметила, что лето стартует уже через считанные дни. Так что самое время составлять графики.
"Упс! Через 10 дней лето! И пусть последний год, я из него почти не уезжаю, но это момент больше из детства, когда ждешь с нетерпением и у всех вокруг тотальное облегчение "фух! дождались!" Свитера и пуховики отправляются на верхние полки и ты такой лёгкий и готовый ко всему, что может предложить тебе вселенная!" - пишет ведущая.
Первым делом Астровская заинтриговала поклонников новым альбомом. Отметим, что Алина Астровская – не только телеведущая, но также и певица. Когда-то она была одной из участниц группы Real O (здесь также пела Регина Тодоренко).
"Этим летом в моей жизни будет много музыки! Уже ничего не загадываю и просто кайфую от процесса!" - пишет звезда "Орла и Решки".
Алина Астровская поделилась планами на лето (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)
Дальше телеведущая перечислила остальные свои задачи на ближайшие несколько месяцев:
Напомним, ранее Астровская взбудоражила сеть роскошной фигурой в купальнике.
Также до этого звезда "Орла и Решки" без макияжа показала акне. Телеведущая откровенно высказалась о проблеме, которая преследует ее многие годы.