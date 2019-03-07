"Я не ревнивий": Дантес поділився оголеним фото Дорофєєвої

Телеведучий відповів на відверті запитання шанувальників

Украинский телеведущий и блогер Владимир Дантес не скрывает своих чувств к любимой жене, популярной певице и участнице группы "Время и стекло" Наде Дорофеевой. Поклонники восхищаются отношениями в их паре и не упускают возможности напомнить, как артистам повезло друг с другом. Не удивительно, что подписчиков звезд тревожил вопрос, не ревнует ли Вова свою роскошную жену. Шоумен решил ответить фанам в Instagram stories.

Ведущий стал откровенничать с фолловерами и с удовольствием рассказал о том, что их интересовало. Так, на вопрос, ревнивый ли он муж, блогер написал: "Что-то мне подсказывает, что нет". Свой ответ он сопроводил откровенным фото жены, на котором она позирует полностью обнаженной, а интимные части тела прикрыты лишь тенью.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/vladimirdantes)

Также Владимир поделился своими планами на будущее. "Честно говоря, я очень неопределенная личность. Я хочу быть ведущим и все для этого делаю, но и не исключаю, что буду петь", - отметил он.

Кроме того, Дантес рассказал о заветных мечтах. "Чтобы не было зла во всем мире и миром правила любовь и надежда всегда была рядом", - заявил он, не уточнив, идет ли речь о жене.

Напомним, что изобретательная Надя Дорофеева сняла видео о том, как стильно нарядиться за демократичную сумму.

К слову, Надя Дорофеева снялась в дерзком спорт-шик образе. В таком виде певица появились на записи новых выпусков передачи "Лига смеха".

Ранее Надя Дорофеева продемонстрировала трендовые и модные образы от корейских брендов на любой вкус.

Видео: РБК-Украина