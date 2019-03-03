Підприємлива Дорофєєва показала, як стильно одягнутися на 1000 грн

Відео: YouTube/DoDo VLOG

Популярна співачка і учасниця гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва вміє виглядати стильно й ефектно. В черговий раз зірка довела це, опублікувавши серію фото в різних образах від корейських брендів, речі яких продаються в її бутіку. Але ось знаменитості не раз доводилося чути від шанувальників закиди в тому, що бути в тренді і виглядати модно, маючи скромний бюджет, вона б не змогла. Надя прийняла виклик, а результатами свого експеременту поділилась в Instagram і на YouTube-каналі.

Так, артистка вирушила в найближчий аутлет, де пригледіла кілька look'ів, вартість яких не перевищила 1000 грн. Вона навіть встигла зробити знімок серед стелажів з численним взуттям.

"Багато хто говорить – ну, звичайно, мовляв, одягатися в бренди і виглядати стильно - будь-хто зможе. В принципі, я згодна з цим. Хоча, частенько буває, що і бренди не рятують. Я думаю, що у вашому зовнішньому вигляді головну роль граєте саме Ви! І ви робите її унікальною. Одного разу я під своїм фото побачила такий коментар: "Цікаво, а чи змогла б ти одягнутися на 1000 грн так само яскраво і красиво". Хм, Виклик прийнятий!" - підтвердила Дорофєєва серйозність своїх намірів.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Результатами модного експерименту співачка поділилася в своєму DoDo VLOG. На ринок Надя не встигла. Але стоковий магазин в торговому центрі цілком підійшов для її заповітної мети. Блукаючи серед речей, Надя попутно давала поради і рекомендації підписникам.

Вона заявила, що якщо вибрати з великої кількості одягу складно, то варто придивитися до образів на манекенах – це готові аутфіти, які можна сміливо приміряти. У підсумку, з порожніми руками Надя не пішла, а бюджетні покупки і ціни її дуже порадували.

Шанувальникам дуже сподобався стильний шопінг від Дорофєєвої, і вони похвалили зірку за підприємливість.

"Це дуже круто! Обожнюю твій стиль і як ти одягаєшся і компонируешь одяг", "Топ луки. Твій стиль, як окремий вид мистецтва", "Надія, у вас прекрасний смак! Я знаю, що раніше ви одягалися на ринках і у вас з мамою був прямо ритуал. Ви класно вмієте поєднувати одяг!", "Яка модна, яка стильна", - нахвалювали знаменитість коментатори.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва захопила мережу оригінальним образом в екстравагантному топі.

Раніше Надя Дорофєєва показала неординарний look, в якому знімалася в програмі "Ліга сміху".