Стильні вихідні: Надя Дорофєєва розбурхала мережу спокусливим трендовим образом

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка отримала шквал компліментів, показавши свої привабливі форми

Популярна співачка і учасниця групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва, яка вразила шанувальників стильним образом в топі, показала трендовий look. Відповідний знімок зірка опублікувала в Instagram.

На фото Надя відображена в чорних легінсах, що ідеально підкреслюють її стрункі вигини, і укороченій джинсовій двосторонній куртці. Спереду вона виглядає як класичний варіант верхнього одягу, а ззаду стилізована під толстовку з чорною трикотажної вставкою і капюшоном. Образ ідеально доповнюють черевики на підборах з відкритим носком і сонячні окуляри.

В "сторіз" зірка розповіла, що куртка їй неймовірно сподобалася і вона навіть назвала цей елемент верхнього одягу річчю своєї мрії.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"У нас з'явилася ідеальна куртка. Під ваші звичайні будь-які лосини або обтягуючі джинси. Подивіться, вона мені так подобається, вона двостороння", - не змогла стримати захоплення Надя.

Шанувальники розділили захоплення знаменитості новинкою і почали масово залишати компліменти на її адресу. Не могли пройти повз і апетитною п'ятої точки артистки, традиційно порівнявши її з "попою як у Кім".

"Дуже красива", "Бездоганно", "Ви дуже красива, чудово виглядаєте", "Ти красуня просто супер", "Нереально красиво", "Надюша, найкраща!", "Ти нереальна", "Яка стильна", "Ти сама стильна, крута, красива", "Фігура в тебе просто вогонь", - не змогли стримуватися коментатори.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також Надя вирішила поділитися з підписниками стильними аутфітами, які змінювала як рукавички, позуючи біля дзеркала. Артистка приміряла сукню молочного відтінку в вінтажному стилі, стильний тренч, подовжений піджак у клітинку, оригінальний світшот з різнокольоровими об'ємними рукавами, спортивну світлу толстовку і штани з лампасами від корейських брендів.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва продемонструвала образ в стилі спорт-шик, в якому з'явилася на записі шоу "Ліга сміху".

Раніше чоловік Наді Дорофєєвої, блогер і ведучий-Володимир Дантес показав провокаційне фото дружини, натякнувши на її розкішну фігуру.

Відео: РБК-Україна