Надя Дорофєєва підкорила мережу зухвалим look'ом в стилі спорт-шик

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка порадувала шанувальників приємною новиною

Популярна співачка Надя Дорофєєва давно стала для своїх шанувальників своєрідною іконою молодіжного стилю. Вона не боїться експериментувати з одягом і надягати сміливі вбрання, вміло поєднуючи, здавалося б, не поєднувані речі. Варто пригадати хоча б її стильні аутфіти під час фотосесії в Нью-Йорку! Так, в Instagram зірка опублікувала кадри, на яких позує спортивних штанах і класичному піджаку.

Волосся Наді зібрано в нарочито недбалий пучок, а кілька пасом випущені на обличчя. Вона сидить на стільці в штанях Adidas, масивних кросівках молочного кольору, подовженому чорному піджаку і білосніжною футболці з написом Vogue. В такому вигляді Дорофєєва прийшла на запис програми "Ліга сміху".

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальникам look зірки припав до смаку і вони залишили для неї щирі компліменти. Також вони прийшли в захват від того, що побачать свою улюбленицю в нових випускаю гумористичної програми.

"Ти сама крута у всесвіті", "Ти шикарна", "Нереально круто", "Надя красуня", "Надюша, ви прекрасні", "Надюша ти найкраща і найгарніша, наймиліша", "Класний стиль", - відзначали фолловери.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва порадувала шанувальників ультрастильним сміливим образом з асиметричними штанами від українського дизайнера Ksenia Schnaider.

До слова, Надя Дорофєєва здивувала фанів несподіваним аутфітом в позі, що нагадує стиль "пацанок з району".