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"Я не ревнивий": Дантес поділився оголеним фото Дорофєєвої

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.03.2019 - 13:52
"Я не ревнивий": Дантес поділився оголеним фото Дорофєєвої
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Телеведучий відповів на відверті запитання шанувальників

Український телеведучий і блогер Володимир Дантес не приховує своїх почуттів до коханої дружини, популярної співачки та учасниці гурту "Время и стекло" Наді Дорофеєвої. Шанувальники захоплюються відносинами в їх парі і не упускають можливості нагадати, як артистам пощастило один з одним. Не дивно, що підпписників зірок бентежило питання, чи не ревнує Вова свою розкішну жінку. Шоумен вирішив відповісти фанам в Instagram stories.

Ведучий розговорився з фоловерами і з задоволенням розповів про те, що їх цікавило. Так, на питання, чи ревнивий він чоловік, блогер написав: "Щось мені підказує, що ні". Свою відповідь він супроводив відвертим фото дружини, на якому вона позує повністю оголеною, а інтимні частини тіла прикриті лише тінню.

&quot;Я не ревнивий&quot;: Дантес поділився оголеним фото Дорофєєвої

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/vladimirdantes)

Також Володимир поділився своїми планами на майбутнє. "Чесно кажучи, я дуже невизначена особистість. Я хочу бути ведучим і все для цього роблю, але і не виключаю, що буду співати", - зазначив він.

Крім того, Дантес розповів про заповітні мрії. "Щоб не було зла у всьому світі і світом правила любов і надія завжди була поруч", - заявив він, не уточнивши, чи йде мова про дружину.

Нагадаємо, що винахідлива Надя Дорофєєва зняла відео про те, як стильно одягтися за демократичну суму.

До слова, Надя Дорофєєва знялася у відвертому спорт-шик образі. У такому вигляді співачка з'явилися на записі нових випусків передачі "Ліга сміху".

Раніше Надя Дорофєєва продемонструвала трендові і модні образи від корейських брендів на будь-який смак.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Надя ДорофеєваВладимир Дантес
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