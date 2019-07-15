"Я розплакалася": Лобода умилила зворушливим зізнанням 8-річної доньки

Світлана показав також миле селфі зі старшою донькою
Світлана Лобода останнім часом все частіше і частіше балує шанувальників зворушливими сімейними моментами. Поряд з яскравими і екстравагантними образами української виконавиці, також з'являються зворушливі фото і відео з її доньками – 8-річної Євою і однорічною Тільдою. Звичайно ж, найбільш часто Лобода показує саме старшу доньку Єву.
Один з недавніх постів Лободи присвячений якраз Єві. Так, на своїй instagram-сторінці Лобода опублікувала миле селфі з донькою. Дівчинка дивиться в камеру, поки її мама з закритими очима ніжно посміхається і доторкається до щоки дочки.
При цьому мама з донькою одягнені у звичайний одяг і швидше за все, вони кудись їду. Про що стає зрозуміло з опису, яке залишила Світлана.
"Мама, цей стадіон я не можу пропустити. Я ж твоя головна підтримка, твій головний фанат, твоя донечка" - сказала моя Єва. Я розплакалася... І ми полетіли. #НижнийНовгород #стадіон #16іюля #SuperStarShow" – підписала знімків Лобода, супроводивши його інформаційними хештегом, з яких стає зрозуміло, що Лобода з донькою їде на свій черговий концерт у Новгород.
Світлана Лобода з донькою Євою (фото: instagram.com/lobodaofficial)
До речі, пост Світлани також прокоментувала українська спортсменка Лілія Подкопаєва: "Мої зайчики".
Прихильники Лободи поспішили прокоментувати її новий знімок.
Скріншот коментарів: instagram.com/lobodaofficial
Нагадаємо, раніше Лобода в леопардовому платті захопила пишним бюстом і "нескінченними" ногами. Співачка продемонструвала трендовий лук з принтом анімальє.
А до цього Лобода з донькою Євою зворушила і повеселила мережу життям "без фільтру". Співачка влаштувала фотосесію по-домашньому. З донькою і собачкою, в звичайному одязі вони сфотографувалися в густій траві на фоні зелені.