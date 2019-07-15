"Я розплакалася": Лобода умилила зворушливим зізнанням 8-річної доньки

Світлана Лобода останнім часом все частіше і частіше балує шанувальників зворушливими сімейними моментами. Поряд з яскравими і екстравагантними образами української виконавиці, також з'являються зворушливі фото і відео з її доньками – 8-річної Євою і однорічною Тільдою. Звичайно ж, найбільш часто Лобода показує саме старшу доньку Єву.

Один з недавніх постів Лободи присвячений якраз Єві. Так, на своїй instagram-сторінці Лобода опублікувала миле селфі з донькою. Дівчинка дивиться в камеру, поки її мама з закритими очима ніжно посміхається і доторкається до щоки дочки.

При цьому мама з донькою одягнені у звичайний одяг і швидше за все, вони кудись їду. Про що стає зрозуміло з опису, яке залишила Світлана.

"Мама, цей стадіон я не можу пропустити. Я ж твоя головна підтримка, твій головний фанат, твоя донечка" - сказала моя Єва. Я розплакалася... І ми полетіли. #НижнийНовгород #стадіон #16іюля #SuperStarShow" – підписала знімків Лобода, супроводивши його інформаційними хештегом, з яких стає зрозуміло, що Лобода з донькою їде на свій черговий концерт у Новгород.

Світлана Лобода з донькою Євою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

До речі, пост Світлани також прокоментувала українська спортсменка Лілія Подкопаєва: "Мої зайчики".

Прихильники Лободи поспішили прокоментувати її новий знімок.

"Дочки вони такі! А мені мама сказала, що не може таке пропустити"

"Ну тепер ви можете взагалі не хвилюватися перед концертом) головний фанат буде поруч, і все пройде красиво, як завжди"

"Вона завжди видає такі розумні думки!! Яке це щастя. Ви молодець, що у вас таа розумна дитина"

"Найкраща підтримка - це наші діти! Євочка"

"Любляча дочка у вас. Дуже чуттєва"

"Зайки!! Євуля таке сонечко!"

"Євочка - це маленький, але дуже яскравий промінчик світла, який дає вам енергію. Нехай так буде завжди"

Скріншот коментарів: instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, раніше Лобода в леопардовому платті захопила пишним бюстом і "нескінченними" ногами. Співачка продемонструвала трендовий лук з принтом анімальє.

А до цього Лобода з донькою Євою зворушила і повеселила мережу життям "без фільтру". Співачка влаштувала фотосесію по-домашньому. З донькою і собачкою, в звичайному одязі вони сфотографувалися в густій траві на фоні зелені.