Лобода в леопардовій сукні захопила пишним бюстом і "нескінченними" ногами

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка схвилювала мережу спокусливими формами

Скандальна українська співачка Світлана Лобода не втомлюється залучати інтерес до своєї персони епатажними витівками та відвертими фото. Так, після недавнього галасу з "вкраденим" у відомої блогерши оголеним фото в позі з йоги, артистка вирішила похвалитися і своїми формами.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала барвистий знімок, на якому зображена. коли стоїть біля стовпа на дорозі. На Світлані - облягаюча сукня з леопардовим принтом з оголеними плечима і пікантним розрізом на стегні. Ефектний наряд і ракурс фото вигідно підкреслили пишний бюст і довгі стрункі ноги виконавиці.

Лобода доповнила образ босоніжками на підборах, а також чуттєво торкається рукою обличчя.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

У підписі до кадру вона анонсувала майбутній виступ в одному з міст Росії.

"Валізи зібрані. вилітаємо #нижнийновгород Чекаєте? погода налагодилася?" - написала артистка.

Підписники поспішили засипати кохану співачку компліментами, захоплюючись її вбранням і витонченою фігурою. При цьому деякі відзначили не зовсім вдалу композицію знімка - вийшло, що дорожній стовп виявився прямо між ніг Світлани.

Ноги просто нескінченні

Хорошого перельоту. прекрасна,як завжди

Так виглядає справжня муза

Що у неї між ніг?

Триножка?

Що з під плаття?

Світлана, яка ви красуня!

Оч...красива жінка

Світлана Сергіївна - ви незвичайної краси

Вогонь

Леопард це круто

Ах, ці ніжки

Тропікана-жінка

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода в ліфчику і розстебнутих джинсах блиснула ідеальними формами.

Раніше Лобода з донькою Євою зворушила і повеселила мережу життям "без фільтру". Мама з донькою влаштували зворушливу фотосесію в густій траві і на фоні зелені. Світлана і Єва також грали з собачкою.

А до цього Світлана Лобода зворушливо зізналася в любові важливому чоловіку.