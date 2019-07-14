Лобода в леопардовій сукні захопила пишним бюстом і "нескінченними" ногами

Співачка схвилювала мережу спокусливими формами
Скандальна українська співачка Світлана Лобода не втомлюється залучати інтерес до своєї персони епатажними витівками та відвертими фото. Так, після недавнього галасу з "вкраденим" у відомої блогерши оголеним фото в позі з йоги, артистка вирішила похвалитися і своїми формами.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала барвистий знімок, на якому зображена. коли стоїть біля стовпа на дорозі. На Світлані - облягаюча сукня з леопардовим принтом з оголеними плечима і пікантним розрізом на стегні. Ефектний наряд і ракурс фото вигідно підкреслили пишний бюст і довгі стрункі ноги виконавиці.
Лобода доповнила образ босоніжками на підборах, а також чуттєво торкається рукою обличчя.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
У підписі до кадру вона анонсувала майбутній виступ в одному з міст Росії.
"Валізи зібрані. вилітаємо #нижнийновгород Чекаєте? погода налагодилася?" - написала артистка.
Підписники поспішили засипати кохану співачку компліментами, захоплюючись її вбранням і витонченою фігурою. При цьому деякі відзначили не зовсім вдалу композицію знімка - вийшло, що дорожній стовп виявився прямо між ніг Світлани.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, Світлана Лобода в ліфчику і розстебнутих джинсах блиснула ідеальними формами.
Раніше Лобода з донькою Євою зворушила і повеселила мережу життям "без фільтру". Мама з донькою влаштували зворушливу фотосесію в густій траві і на фоні зелені. Світлана і Єва також грали з собачкою.
А до цього Світлана Лобода зворушливо зізналася в любові важливому чоловіку.