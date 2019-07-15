"Я прослезилась": Лобода умилила трогательным признанием 8-летней дочери

Светлана показал также милое селфи со старшей дочкой
Светлана Лобода в последнее время все чаще и чаще балует поклонников трогательными семейными моментами. Наряду с яркими и экстравагантными образами украинской исполнительницы, также появляются трогательные фото и видео с ее дочками – 8-летней Евой и годовалой Тильдой. Конечно же, наиболее часто Лобода показывает именно старшую дочку Еву.
Один из недавних постов Лободы посвящен как раз Еве. Так, на своей instagram-страничке Лобода опубликовала милое селфи с дочкой. Девочка смотрит в камеру, пока ее мама с закрытыми глазами нежно улыбается и прикасается к щеке дочери.
При этом мама с дочкой одеты в обычную одежду и скорее всего, они куда-то еду. О чем становится понятно с описания, которое оставила Светлана.
"Мама, этот стадион я не могу пропустить. Я же твоя главная поддержка, твой главный фанат, твоя доченька" - сказала моя Ева. Я прослезилась... И мы полетели. #НижнийНовгород #стадион #16июля #SuperStarShow" – подписала снимков Лобода, сопроводив его информационными хештегами, по которым становится понятно, что Лобода с дочкой уезжает на свой очередной концерт в Новгород.
Светлана Лобода с дочкой Евой (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Кстати, пост Светланы также прокомментировала украинская спортсменка Лилия Подкопаева: " Мои зайки".
Поклонники Лободы поспешили прокомментировать ее новый снимок.
Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial
Напомним, ранее Лобода в леопардовом платье восхитила пышным бюстом и "бесконечными" ногами. Певица продемонстрировала трендовый лук с принтом анималье.
А до этого Лобода с дочкой Евой растрогала и повеселила сеть жизнью "без фильтра". Певица устроила фотосессию по-домашнему. С дочкой и собачкой, в обычной одежде они сфотографировались в густой траве на фоне зелени.