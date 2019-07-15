"Я прослезилась": Лобода умилила трогательным признанием 8-летней дочери

Светлана Лобода в последнее время все чаще и чаще балует поклонников трогательными семейными моментами. Наряду с яркими и экстравагантными образами украинской исполнительницы, также появляются трогательные фото и видео с ее дочками – 8-летней Евой и годовалой Тильдой. Конечно же, наиболее часто Лобода показывает именно старшую дочку Еву.

Один из недавних постов Лободы посвящен как раз Еве. Так, на своей instagram-страничке Лобода опубликовала милое селфи с дочкой. Девочка смотрит в камеру, пока ее мама с закрытыми глазами нежно улыбается и прикасается к щеке дочери.

При этом мама с дочкой одеты в обычную одежду и скорее всего, они куда-то еду. О чем становится понятно с описания, которое оставила Светлана.

"Мама, этот стадион я не могу пропустить. Я же твоя главная поддержка, твой главный фанат, твоя доченька" - сказала моя Ева. Я прослезилась... И мы полетели. #НижнийНовгород #стадион #16июля #SuperStarShow" – подписала снимков Лобода, сопроводив его информационными хештегами, по которым становится понятно, что Лобода с дочкой уезжает на свой очередной концерт в Новгород.

Светлана Лобода с дочкой Евой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, пост Светланы также прокомментировала украинская спортсменка Лилия Подкопаева: " Мои зайки".

Поклонники Лободы поспешили прокомментировать ее новый снимок.

"Дочки они такие! А мне мама сказала, что не может такое пропустить"

"Ну теперь вы можете вообще не волноваться перед концертом) главный фанат будет рядом, и все пройдет красиво, как всегда"

"Она всегда выдает такие умные мысли!! Какое это счастье. Вы молодец, что у вас такой умный ребенок"

"Самая лучшая поддержка - это наши дети! Евочка"

"Любящая дочь у вас. Очень чувственная"

"Заинькии!! Евуля такое солнышко!"

"Евочка - это маленький, но очень яркий лучик света, который дает вам энергию. Пусть так будет всегда"

Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, ранее Лобода в леопардовом платье восхитила пышным бюстом и "бесконечными" ногами. Певица продемонстрировала трендовый лук с принтом анималье.

А до этого Лобода с дочкой Евой растрогала и повеселила сеть жизнью "без фильтра". Певица устроила фотосессию по-домашнему. С дочкой и собачкой, в обычной одежде они сфотографировались в густой траве на фоне зелени.