ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Світлана Лобода зворушливо зізналася в любові важливому чоловікові

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.07.2019 - 10:32
Світлана Лобода зворушливо зізналася в любові важливому чоловікові
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Таких одкровень від Світлани Лободи шанувальники не очікували

 Останнім часом Світлана Лобода все частіше почала відкривати своїм  фанатам подробиці особистого життя. Одна з найбільш таємничих зірок практично не публікує знімки своїх коханих, тому фанатам залишається лише гадати, з ким крутить романи зірка.

 Крім того, ще один секрет — як виглядає молодша дочка співачки — Тильда, яку Світлана ретельно приховує від публіки. Однак, нещодавно поп-діва поділилася одним знімком, на якому вказала на важливого в її житті чоловіка — свого батька,  вона зворушливо привітала його з днем народження і зізналася, що любить його.

Світлана Лобода зворушливо зізналася в любові важливому чоловіковіФото: Світлана Лобода з батьком (instagram.com/lobodaofficial)

"Татусю, сил тобі , здоров'я. З Днем Твого Народження. Я люблю тебе", - підписала кадр з батьком співачка.

Підписники подякували зірці за відкритуі таємницю особистого життя, і зазначили, що знаменитість разюче схожа з татом, особливо очі.

  • З Днем Народження Вашого тата - важливого і рідного чоловіка, здоров'я і ще раз здоров'я!
  • А то скрізь бачимо маму, а ось і Тато, міцного здоров'я
  • Які милі, з днем народження тата
  • Здоров'я і довгих років життя
  • Як же ви схожі
  • А очі то татові, у Светика
  • З днем народження!
  • Красиві
  • Ви дуже схожі
  • Кращі!
  • Відразу видно - батько.
 

Світлана Лобода зворушливо зізналася в любові важливому чоловіковіФото: Світлана Лобода з доньками (instagram.com/lobodaofficial)

 Нагадаємо, що Світлана Лобода вперше за довгий час показала однорічну Тільду. Зірка не публікувала фото дочки, але в день сім'ї зробила виняток.

 Крім того, Світлана Лобода виставила відверте фото, на якому спокушає довгими ногами в екстремально відвертій сукні. Шанувальники оцінили такий "спекотний" образ.
 А ще Світлана Лобода засвітила шикарний прес, молода мама уважно стежить за своєю фігурою і демонструє свої успіхи в короткому вбранні.

Солодусі: Лобода розчулила мережу тревел-фото з донькою "На 20 років молодше": Ані Лорак світиться красой на "спекотному" фото
Новини України Лободапевец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся