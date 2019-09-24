"Я не кошенятко": Анна Седокова розповіла, як позбулася комплексу відмінниці

Анну Сєдокову вже точно не назвеш скромницею або невпевненою в собі - незважаючи на часту критику, мати трьох дітей регулярно ділиться в мережі досить відвертими знімками і з задоволенням демонструє свої апетитні форми. А нещодавно співачка і зовсім знялася для журналу Playboy і постала перед читачами у всій красі, ефектно оголившись на камеру. Однак, як зізналася артистка у своїй новій публікації в Instagram, так було не завжди і раніше вона страждала від так званого "синдрому відмінниці".

Анна опублікувала ефектне фото, на якому зображена в стильному комбінезоні в леопардовий принт, з розпущеним волоссям і капелюхом на голові. Поруч з нею позують дві танцівниці у відвертих вбраннях.

Артистка розповіла, що раніше прагнула всім сподобатися і заслужити схвалення і любов.

"Раніше, я дуже хотіла бути милою для всіх. "Ось яка Аня хороша", - хотілося мені, щоб лунало з усіх боків. Не красива, не багата, а хороша. Пізніше я зрозуміла, що до комплексу "відмінниці" додавалося завзяте бажання заслужити любов. Так як її в моєму дитинстві було зовсім не багато, мені здавалося, що принісши п'ятірку зі школи мене обов'язково повинні похвалити, а значить і полюбити. У нас в сім'ї є вираз "просто хотіти, щоб усім було весело"! Це, наприклад, коли ти запрошуєш на день народження різну компанію і один з людей пропонує замовити повій, а ти начебто і у відносинах, але ж треба, щоб усім було весело. Замовляєш, чомусь ще за це платиш і потім, як наслідок, за все це сам і вигрібаєш. Грубий приклад, але ясно зрозуміло", - відверто ділиться Сєдокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Проте пізніше вона зрозуміла, що всім подобатися неможливо - та й не потрібно, і в цьому світі завжди будеш для когось поганим.



"Загалом, я зрозуміла у своєму житті ! Я не кошенятко і не можу всім подобатися, і це нормально! Комусь може я колишню хлопця нагадую або я просто не чийсь типаж. У мене був випадок, коли рекламодавець довго не стверджував мене. Приводили різні докази і я не така, і життєва концепція не стикується. Виявилося, що ідіот хлопець дівчини з рекламного агенства на зорі їх стосунків щоб додати собі ваги сказав, що я за нього сохну. Шкода, звичайно, що ми ніколи не бачилися і рекламу я втратила, але хоч історія знадобилася.



Те, що ви комусь не подобаєтеся, це не ваша проблема. Це питання розбіжності світів і особистий досвід іншої людини. "Всім весело" все одно не буде.) Ви ж все одно не підете до кінця туди, куди вас захочуть затягнути? Значить, все одно образяться. Так що, весело повинно бути тільки тим, кого ви вважаєте своєю родиною.) А з приводу стерви! Якщо ви хочете плавати не в калюжі і не в озері, а в океані, то повинні розуміти, що там не крабики поруч, а справжні акули. І якщо хочете грати у великі, дорослі ігри, вам доведеться бути для когось поганим. І це нормально!" - заряджає мудрістю співачка.

Підписники Анни дякують їй за щирість і мудрі слова, а також заряд життєвої мотивації.

Підтримую тебе,коли я прийняла рішення подобається тільки собі,то моє оточення швидко очистилося і рчдом залишилися тільки самі справжні і вірні

Хижачка, яка була в школі відмінниця...

Ви хороший чоловік! Це ваша суть

Тигриця просто

Красива, молода, успішна ... тепер Ви подобаєтеся СОБІ, а що щодо акул, завжди приємно когось дратувати ( це бессловный комплімент)

Аня, як же ти права! Всім гарного не будеш!!!!

Найкраще, що я прочитала за останні дні

Все круто сказала

Обожнюю коли ви розкриваєте частина душі,і пишіть свої думки з якогось приводу, зберігаю як цитати

Теж довго боролася з цим в собі і начебто вийшло!

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, що Анна Седокова поскаржилася на серйозні проблеми зі здоров'ям і детально описала ситуацію, з якою їй довелося зіткнутися.