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Покрилася червоними плямами: Сєдокова розповіла про серйозну хворобу (фото)

STYLERПерсони    17.09.2019 - 12:38
Покрилася червоними плямами: Сєдокова розповіла про серйозну хворобу (фото)
Анна Седокова (фото: facebook.com/SedokovaAnna)

Анна Седокова постійно носить у сумочці шприц і ліки

Анна Седокова останнім часом переживає не найкращі часи. 36-річну співачку звинуватили в тому, що вона зруйнувала сім'ю 27-річного латвійського спортсена Яніса Тімми. Тепер же екс-ВІА Гра змушена лягти в клініку на оздоровлення після того, як неприємні симптоми у вигляді червоних сверблячих плям на тілі поширилися і на внутрішні органи.

Седокова опублікувала фото і відео в Instagram, щоб показати, що її набряклість пов'язана не з пластичними операціями (в чому її звинувачують), а з досить серйозною хворобою.

Покрилася червоними плямами: Сєдокова розповіла про серйозну хворобу (фото)

Анна Седокова серйозно захворіла (фото: instagram.com/annasedokova)

Співачка каже, що останні три тижні прокидається від страшного свербежу, на обличчі припухлість. А червоні плями, то з'являються в різних місцях, то зникають.

"Я ховалася, одягала окуляри і кепки, намагалася якось замаскувати це, постійно накладаючи тональний крем. І, звичайно, читала коментарі про те, що я з набряклим обличчям від пластичних операцій", - пише Седокова.

Почалося все з пари плям на шиї. Виконавиця сподівалася, що скоро все мине само по собі, але ставало тільки гірше.

При цьому навіть лікарі не можуть конкретно сказати, що викликало такі симптоми. Медики стверджують, що це не алергія, а реакція організму на стрес.

Анна Седокова серйозно захворіла (відео: instagram.com/annasedokova)

Крім того після обстеження лікарі сказали, що набряклість поширюється не тільки на шкірне покриття, але і на внутрішні органи. Співачка стала відчувати труднощі з диханням.

"Моя лікар попередила, що набряк дуже небезпечний і тепер мені обов'язково носити з собою в сумочці шприц і ліки про всяк випадок", - розповідає співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Анна Седокова вразила зізнанням про шкільні роки.

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