"Я не котеночек": Анна Седокова рассказала, как избавилась от комплекса отличницы

Анну Седокову уж точно не назовешь скромницей или неуверенной в себе - несмотря на частую критику, мать троих детей регулярно делится в сети весьма откровенными снимками и с удовольствием демонстрирует свои аппетитные формы. А недавно певица и вовсе снялась для журнала Playboy и предстала перед его читателями во всей красе, эффектно обнажившись на камеру. Однако, как призналась артистка в своей новой публикации в Instagram, так было не всегда и раньше она страдала от так называемого "синдрома отличницы".

Анна опубликовала эффектное фото, на котором запечатлена в стильном комбинезоне в леопардовый принт, с распущенными волосами и шляпой на голове. Рядом с ней позируют две танцовщицы в откровенных нарядах.

Артистка рассказала, что раньше стремилась всем понравиться и заслужить одобрение и любовь.

"Раньше, я очень хотела быть милой для всех. "Вот какая Аня хорошая", - хотелось мне, чтобы неслось со всех сторон. Не красивая, не богатая, а хорошая. Позднее я поняла, что к комплексу "отличницы" добавлялось рьяное желание заслужить любовь. Так как ее в моем детстве было совсем не много, мне казалось, что принеся пятерку из школы меня обязательно должны похвалить, а значит и полюбить. У нас в семье есть выражение "просто хотеть, чтоб всем было весело"! Это, к примеру, когда ты приглашаешь на день рождения разную компанию и один из людей предлагает заказать проституток, а ты вроде и в отношениях, но ведь надо чтобы всем было весело. Заказываешь, почему то еще за это и платишь и потом, как следствие, за все это сам и выгребаешь. Пример грубый, но ясно понятно", - откровенно делится Седокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Однако позже она поняла, что всем нравиться невозможно - да и не нужно, и в этом мире всегда будешь для кого-то плохим.



"В общем, что я поняла в своей жизни ! Я не котеночек и не могу всем нравиться, и это нормально! Кому-то может я бывшую парня напоминаю или я просто не чей то типаж. У меня был случай, когда рекламодатель долго не утверждал меня. Приводили разные доводы и я не такая, и жизненная концепция не стыкуется. Оказалось, что идиот парень девушки из рекламного агенства на заре их отношений дабы придать себе важности сказал, что я по нему сохну. Жаль, конечно, что мы никогда не виделись и рекламу я потеряла , но хоть история пригодилась.



То, что вы кому то не нравитесь, это не ваша проблема. Это вопросы несовпадения миров и личный опыт другого человека. "Всем весело" все равно не будет.) Вы же все равно не пойдете до конца туда, куда вас захотят затянуть? Значит, все равно обидятся. Так что, весело должно быть только тем, кого вы считаете своей семьей.) А по поводу стервы! Если вы хотите плавать не в луже и не в озере, а в океане, то должны понимать, что там не крабики рядом, а настоящие акулы. И если хотите играть в большие, взрослые игры, вам придется быть для кого-то плохим. И это нормально!" - заряжает мудростью певица.

Подписчики Анны благодарят ее за искренность и мудрые слова, а также заряд жизненной мотивации.

Поддерживаю тебя,когда я приняла решения нравится только себе,то мое окружение быстро очистилось и рчдом остались только самые настоящие и верные

Хищница, бывшая в школе отличница...

Вы все ровно хороший человек! Это ваша суть

Тигрица просто

Красивая, молодая, успешная ... теперь Вы нравитесь СЕБЕ, а что касательно акул, всегда приятно кого то раздражать ( это бессловный комплимент)

Аня, как же ты права! Всем хорошей не будешь!!!!

Лучшее, что я прочитала за последние дни

Все круто сказала

Обожаю когда вы раскрываете часть души,и пишите свои мысли по какому то поводу, сохраняю как цитаты

Тоже долго боролась с этим в себе и вроде получилось!

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, что Анна Седокова пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем и детально описала ситуацию, с которой ей довелось столкнуться.