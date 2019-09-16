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Седокова після скандалу з чужим чоловіком втекла від усіх поправляти здоров'я

STYLERПерсони    16.09.2019 - 15:10
Седокова після скандалу з чужим чоловіком втекла від усіх поправляти здоров'я
Анна Седокова (facebook.com/SedokovaAnna)

Анна Седокова після нового роману з одруженим спортсменом потребує оздоровлення

Анна Седокова після гучного скандалу з романом з одруженим 27-річним спортсменом втекла від усіх в центр здоров'я, щоб оговтатися від стресу, з яким зіткнулася співачка в останні дні.

Колишня учасниця української групи "ВІА Гра", що входила в її "золотий склад" пише, що їй "необхідно стати на ноги". 36-річна Седокова зізналася, що хоче присвятити час книгам, читання яких відкладала з різних причин.

"Зараз, втікши від усіх в центр здоров'я поправити своє самопочуття і встати трохи на ноги, моєю головною радістю є читання", - пише Седокова.

Скандальна співачка супроводила свою публікацію відвертим фото в червоному топі, який ледь прикрив її розкішні груди.

Седокова пише, що якщо б вона опублікувала фото в халаті і з книгою, у неї було б менше шансів привернути увагу підписників до своєї любові до читання.

Седокова після скандалу з чужим чоловіком втекла від усіх поправляти здоров'я

Седокова потрапила в центр здоров'я після скандалу з Янісом Тіммою (скрін: instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, нещодавно вибухнув гучний скандал, коли дружина латвійського баскетболіста Яніса Тімми назвала Седокову розлучницею, яка розбила сім'ю і забрала батька у маленького сина.

Співачка вже півроку крутить роман з молодшим за неї на дев'ять років спортсменом. Але зізналася про це Седокова тільки після того, як покинута дружина назвала її на всю країну "потаск*хою". Крім того, дружина Тімми стверджує, що він через сліпу пристрасть до Седокової вигнав її з маленьким сином з дому і заблокував всі рахунки.

Седокова після скандалу з чужим чоловіком втекла від усіх поправляти здоров'я

Яніс Тімма (фото: instagram.com)

Користувачі мережі крім побажань співачці якнайшвидше поправити здоров'я не забули згадати про те, що співачка зруйнувала сім'ю. Груди співачки також привернули увагу коментаторів.

  • Нікого не бентежить, чи що, що вона зруйнувала сім'ю...
  • Анюто, поправляйтеся швидше, ви сильна.
  • Розкрій груди ширше.

Седокова після скандалу з чужим чоловіком втекла від усіх поправляти здоров'яСедокова після скандалу з чужим чоловіком втекла від усіх поправляти здоров'яСедокова після скандалу з чужим чоловіком втекла від усіх поправляти здоров'я

Скрін коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Анна Седокова вразила зізнанням про шкільні роки.

"Ух, яка": сексапільна Анна Сєдокова оголилася для журналу Playboy Екс-"ВІА Гра" блиснула пишним бюстом: пікантне фото
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