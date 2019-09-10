"Ух, яка": сексапільна Анна Сєдокова оголилася для журналу Playboy

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка позувала на пікантних кадрах в білизні з латексу

Екс-солістка "золотого" складу групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова нерідко потрапляє під критику в мережі через своїх відверті фото, проте мама трьох дітей не звертає на них уваги і продовжує радувати підписників жаркими кадрами в купальниках і вражаючих нарядах. При цьому нещодавно зірка здивувала визнанням, що в школі вона була ізгоєм і мала купу комплексів, однак зараз навчилася любити себе і своє тіло і з задоволенням його демонструє. Сексапільна артистка пішла ще далі і знялася у відвертій фотосесії для чоловічого журналу Playboy.

Анна прикрасила обкладинку видання, а також позувала на пікантних кадрах в напівоголеному вигляді - на дівчині лише еротична чорна білизна з латексу і колготки в сіточку, а також туфлі на шпильці. 36-річна співачка позувала на червоному кріслі, приймаючи спокусливі пози і демонструючи свої апетитні форми у всій красі.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Кілька фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, а також розповіла, що це вже третя її обкладинка цього журналу за 13 років. Однак саме цю Сєдокова вважає найкращою.

Виконавиця також поміркувала про те, що для неї такі відверті фото, і закликала жінок любити себе і робити подібні фотосесії, навіть якщо їх ніхто не побачить, незалежно від віку і фігури.

"Привіт, спиш? )) Я от не можу, тому що вийшла наша супер-секретна, але така красива обкладинка легендарного журналу PLAYBOY. Відверті фотографії завжди викликають двояку думку, одні кричать про цнотливість і дістають хрест і часник, щоб захистити стрічки своїх чоловіків, інші бачать красу і естетику. Адже це дійсно так. Принаймні, для мене це більше, ніж просто красиві фотографії, це впевненість у собі, як у жінці, це наша енергія, сексуальність. Ти не можеш бути задоволеною собою, якщо засуджуєш прояв сексуальності в себе і інших. Це природно, і в цьому наша сила, в жіночності. За 13 років це вже третя моя обкладинка, і мені здається, що вона вийшла найкращою. Минуло 13 років, а такюї гарною я себе ніколи не відчувала. Це говорить про те, що ми не повинні концентруватися на нашому віці", - поділилася Сєдокова.

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Вона впевнена, що з віком жіночність лише посилюється, і кожна може бути прекрасною і бажаною.

"І я прошу всіх дівчаток не думати про нього. Жіночність, як досвід, розкривається і наростає з кожним роком. Як смак у хорошого дорогого вина. І я закликаю всіх дівчат влаштовувати такі фотосесії. Навіть просто для себе. Нехай ці знімки будуть заховані глибоко в шафі, і коли ти відчуєш себе некрасивою, нежіночною - ти дістанеш їх і побачиш, як ти прекрасна і якою ти можеш бути. Я можу бути такою. І спасибі за це моїй прекрасній команді", - зазначила артистка.

Ще кілька гарячих знімків Анни Сєдокової для Playboy опублікував фотограф Олександр Мультиков.





Фото: Анна Седокова (instagram.com/multikov

Більшість підписників погодилися з Анною і скупали її в компліментах, а також подякувализа такі правильні і мудрі слова.

Гаряча жінка

Неповторна

Боже, яка шикарна, шалено сексуальна, Аня ти вогонь

Саме класне в тому, що Вам подобається ваше тіло. Тоді і іншим воно буде красиво

Підписуюсь під кожним словом. А ви і правда втілення сексуальності

Ви дуже гарна і цікава жінка

Ух яка жінка! Ань ну явно не 3 ти народила ... неа

Ви супер

Навіть ці колготки виглядають на тобі особливо

Ти прям вау справжня красуня

Стала ще красивішою. А року? та чорт з ними))))

Неймовірна красуня!!! Фігурка

Прекрасна, як і завжди в принципі

Вітаю!!! Ви для мене приклад!! Красуня!!!

Чудові слова! Краса і естетика, вона сама

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Анна Сєдокова навчила простому способу підвищення самооцінки. Для цього вона запропонувала... прийняти особливе положення – "позу сили".

Раніше Анна Сєдокова схвилювала мережу жарким пляжним фото з відпочинку на Лазурному узбережжі.