"Я розпещений жіночою увагою": Остапчук висловився про відносини і чоловічі слабкості

Володимир Остапчук днями ошелешив новиною про розлучення з дружиною Оленою Войченко – пара прожила 12 років у шлюбі і виховує двох дітей: дочку Емілія і сина Евана-Олександра. Ведучий до останнього приховував неприємну звістка. Ще до появи інформації у ЗМІ шоумен дав відверте інтерв'ю Маші Єфросиніній в її програмі "Іспит". Володимир розповів про свій погляд на відносини, чоловічі слабкості поділився особистими переживаннями.

Теледіва була щиро здивована таким поворотом подій в родині колеги, адже під час інтерв'ю вона не підозрювала, що в його відносинах відбуваються кардинальні зміни.

"Зараз, заливаючи це відео на свій YouTube-канал, я переглянула його ще раз, і зрозуміла, що деякі висловлювання Вови можна трактувати інакше... В будь-якому випадку, це найсвіжіше інтерв'ю Володимира Остапчука ще в статус одруженого чоловіка", - написала вона.

Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Зокрема, шоумен зазначив, що не сприймає секс по дружбі. Він розділив думку про те, що жінки вкладають в інтим куди більше, ніж чоловіки.

"По-перше, я вважаю, що чоловіки в нашій країні страшно розпещені. Ми розпещені найкрасивішими жінками, найкращою увагою, взагалі ведемо себе похабно. Я не буду говорити від імені всіх чоловіків, але я дійсно вважаю, що жінки вкладаються набагато більше", - заявив Остапчук.

Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Він зізнався, що не страждає від відсутності жіночої уваги – часто в особисті повідомлення в соцмережі йому приходять пікантні знімки дівчат.

"Я розпещений жіночою увагою. Мені в директ все надсилають, і не тільки жінки", - підтвердив ведучий.

Також Маша і Володимир поговорили про зраду. На питання, чому чоловіки не прощають жіночу зраду, Оступчук відповів так: "Ми розпещені. Ми не горді, ми гордовиті. У мене сестра живе в Данії, а брат – у Франції. Там жінки і чоловіки трохи інакше поводяться. Тому що у нас чоловік – це хлопчик, а там чоловік – це партнер. У нас мало чоловіків, які є чоловіками в повному партнерському розумінні цього слова. У нас все одно це такий розпещений хлопчик, якого треба любити готувати, стежити, за яким треба ходити, а якщо він змінив – зрозуміти і пробачити".

Фото: Володимир Остапчук з дружиною і донькою (instagram.com/vova_ostapchuk)

Володимир розповіла, що довгий час страждав через невпевненість в собі, тому для нього так важлива у відносинах підтримка.

"Мені потрібна увага і емоційна підтримка. Мені потрібно говорити: "Вова, ти молодець!" Тому що я страшно - зараз вже ні, останні роки два, - але був невпевнений у собі через величезну кількості фейлів в роботі", - каже шоумен.

Остапчук зважився на чесне зізнання – роботу він ставить на перше місце і вона забирає левову частку його часу.

Фото: Володимир Остапчук з донькою і сином (instagram.com/vova_ostapchuk)

"Я одружений на роботі. Я дуже люблю все, що я роблю, я віддаюся. Це не означає, що я не знаходжу баланс. Це означає, що все, що я роблю на роботі і все, що у мене не виходить, я дуже близько і болісно сприймаю", - висловився ведучий.

Відео: YouTube/Маша Єфросиніна

Раніше Володимир Остапчук розповів про труднощі у відносинах у період життя на дві країни.