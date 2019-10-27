"Я избалован женским вниманием": Остапчук высказался об отношениях и мужских слабостях

Владимир Остапчук на днях ошарашил новостью о разводе с женой Еленой Войченко – пара прожила 12 лет в браке и воспитывает двоих детей: дочь Эмилию и сына Эвана-Александра. Ведущий до последнего скрывал неприятное известие. Еще до появления информации в СМИ шоумен дал откровенное интервью Маше Ефросининой в ее программе "Экзамен". Владимир рассказал о своем взгляде на отношения, мужских слабостях и поделился личными переживаниями.

Теледива была искреннее удивлена таким поворотом событий в семье коллеги, ведь во время интервью она не подозревала, что в его отношениях происходит неладное.

"Сейчас, заливая это видео на свой YouTube-канал, я пересмотрела его еще раз, и поняла, что некоторые высказывания Вовы можно трактовать иначе... В любом случае, это самое свежее интервью Владимира Остапчука еще в статусе женатого мужчины", - написала она.

Фото: Владимр Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

В частности, шоумен отметил, что не приемлет секс по дружбе. Он разделил мнение о том, что женщины вкладывают в интим куда больше, чем мужчины.

"Во-первых, я считаю, что мужчины в нашей стране страшно избалованы. Мы избалованы самыми красивыми женщинами, самым лучшим вниманием, вообще ведем себя похабно. Я не буду говорить от лица всех мужчин, но я действительно считаю, что женщины вкладываются намного больше", - заявил Остапчук.

Фото: Владимр Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Он признался, что не страдает от отсутствия женского внимания – часто в личные сообщения в соцсети ему приходят пикантные снимки девушек.

"Я избалован женским вниманием. Мне в директ все присылают, и не только женщины", - подтвердил ведущий.

Также Маша и Владимир поговорили об измене. На вопрос, почему мужчины не прощают женскую измену, Оступчук ответил так: "Мы избалованы. Мы не горды, мы горделивы. У меня сестра живет в Дании, а брат – во Франции. Там женщины и мужчины чуть-чуть иначе себя ведут. Потому что у нас мужчина – это мальчик, а там мужчина – это партнер. У нас мало мужчин, которые являются мужчинами в полном партнерском понимании этого слова. У нас все равно это такой избалованный мальчик, которого нужно любить, готовить, следить, за которым нужно ходить, а если он изменил – понять и простить".

Фото: Владимр Остапчук с женой и дочкой (instagram.com/vova_ostapchuk)

Владимир рассказала, что долгое время страдал из-за неуверенности в себе, поэтому для него так важна в отношениях поддержка.

"Мне нужно внимание и эмоциональная поддержка. Мне нужно говорить: "Вова, ты молодец!" Потому что я страшно - сейчас уже нет, последние года два, - но был неуверен в себе из-за огромного количества фейлов в работе", - говорит шоумен.

Остапчук решился на честное признание – работу он ставит на первое место и она забирает львиную долю его времени.

Фото: Владимр Остапчук с дочкой и сыном (instagram.com/vova_ostapchuk)

"Я женат на работе. Я очень люблю все, что я делаю, я прямо отдаюсь. Это не значит, что я не нахожу баланс. Это значит, что все, что я делаю на работе и все, что у меня не получается, я очень близко и болезненно воспринимаю", - высказался ведущий.

Видео: YouTube/Маша Ефросинина

Ранее Владимир Остапчук рассказал о трудностях в отношениях в период жизни на две страны.