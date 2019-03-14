"Я завжди була зухвалою": стильна Фреймут зробила відверте зізнання

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ведуча позувала перед об'єктивом відомого фотографа

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут, яка на свій день народження влаштувала романтичні каникули з чоловіком в Тель-Авіві, поділилася з шанувальниками фото в стильному образі, а також зробила відверте зізнання про себе.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram чорно-білий знімок, на якому вона зображена в чорній сукні в білизняному стилі з мереживними вставками. Одну руку Ольга поклала на стегно і заклично прочинила губи.

"Я завжди була зухвалою. Іноді мені це допомагало. Але частіше - шкодило", - зазначила вона під публікацією.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Варто відзначити, що Фреймут позувала перед об'єктивом відомого українського фотографа Саші Самсонової, яка знімає Кайлі Дженнер та інших світових знаменитостей.

Шанувальникам дуже сподобались образ і вбрання ведучої, а також вони закликали її залишатися собою. Деякі підписники порівняли її на цьому фото з Клаудією Шиффер.

"Красуня";

"Такою і залишайтесь!";

"Оля, приклад для мене. Якою ТРЕБА бути!";

"Шикарна. Українське телебачення має пишатися, що у нас є така Ольга Фреймут";

"Ві неймовірна!";

"Дуже гарна";

"Люблю якість - якість сильних особистостей";

"Тут Ви мені нагадали Клаудію Шифер)";

"Зухвалість, у тандемі з розумом і красою, - краща зброя для дівчини Вашої професії", - пишуть фани в коментарях.

Нагадаємо, Ольга Фреймут показала ніжні фото зі старшою дочкою Златою в день народження дівчинки.

Ми також писали, що Ольга Фреймут розбурхала мережу пікантним фото в бікіні.