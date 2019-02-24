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Ольга Фреймут влаштувала романтичні канікули з чоловіком в Тель-Авіві

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.02.2019 - 15:52
Ольга Фреймут влаштувала романтичні канікули з чоловіком в Тель-Авіві
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ведуча традиційно вирушила за кордон перед днем народження

Відома українська ведуча і мама трьох дітей Ольга Фреймут, яка раніше показала ніжні фото з дочкою в честь її 13-річчя, вирушила разом з чоловіком відпочити в Ізраїль. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала кілька кадрів.

Ольга і Володимир влаштували собі романтичні канікули в Тель-Авіві. На фото знаменитість позує на тлі моря і висоток міста в стильному кежуал образі - джинсах і пуловері оверсайз.

"Перед Днем народження традиційно летимо кудись з Володею далеко-далеко... Вітання з Тель-Авіва", - прокоментувала публікацію Фреймут.

Ольга Фреймут влаштувала романтичні канікули з чоловіком в Тель-Авіві

Фото: (instagram.com/freimutolia)

Ведуча також поділилася в "історіях" свого облікового запису ніжним спільним фото з чоловіком, а також знімком з кафе з чудовим видом з вікна.

Ольга Фреймут влаштувала романтичні канікули з чоловіком в Тель-АвівіОльга Фреймут влаштувала романтичні канікули з чоловіком в Тель-Авіві

Ольга Фреймут влаштувала романтичні канікули з чоловіком в Тель-АвівіОльга Фреймут влаштувала романтичні канікули з чоловіком в Тель-Авіві

Фото: (instagram.com/freimutolia)

Шанувальники захопилися квітучим зовнішнім виглядом Ольги і побажали їй відмінного відпочинку.

"Шикарна", "Ви Неймовірна!", "Разом з Володею)", "Яка ви гарна", "Ви дуже гарна пара! будьте щасливі!", "Чудове фото", "Хорошого відпочинку. Ви його заслужили", "Дуже гарно!Щастя вам!" "Що це Ви за школярку на фото виставили?" - пишуть фолловери телезірки в коментарях.

Зазначимо, що 25 лютого Фреймут виповниться 37 років.

Нагадаємо, Ольга Фреймут розбурхала мережу пікантним фото в бікіні.

Ми також писали, що новий образ Олі Фреймут викликав гарячі суперечки в мережі. Захисникам тварин не сподобалася дублянка ведучої з хутром.

 

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Новини України ІзраїльотдыхОльга Фреймутведущая
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