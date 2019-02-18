"Ти завжди у мого серця": Фреймут показала ніжні фото з дочкою

Фото: (instagram.com/freimutolia)

Старшій дочці телеведучої виповнилося 13 років

Відома українська телеведуча і мама трьох дітей Ольга Фреймут, яка раніше похвалилася сімейним рекордом, зворушливо привітала з днем народження свою старшу доньку Злату Мітчелл - дівчинці виповнилося 13 років. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала цілу серію ніжних фото з донькою - починаючи з перших днів її життя і до нинішнього моменту.

Так, на одному зі знімків новонароджена Злата солодко спить поруч з мамою.

Фото: (instagram.com/freimutolia)

На інших вона зображена немовлям, років в 4-5, далі трохи постарше і нарешті такою, як вона виглядає зараз.

Фото: (instagram.com/freimutolia)

"Донечка, цій світлині 13 років. Нічого не змінилося - ти завжди біля мого серця . Люблю Тебе. З Днем народження, Злато", - підписала архівні фото зіркова мама.

Фото: (instagram.com/freimutolia)

Шанувальники приєдналися до привітань, зазначивши, що дівчинка росте справжньою красунею.

"Олю, вітаю Вашу Злату, хай здійснює свої мрії і радує Вас", "Миле сонечко!!! З днем народження!", "З днем Народження вашу принцесу!", "З Днем народження Золоти)Так зростала", "Дуже милі фото", "Боже, яке гарне передостаннє фото... Дуже особливе ...", "У гарнои мамі і доця гарна", "З прекрасним народженням! Ви вдвох чудові, неймовірні! Дівчата, любові вам завжди!!! Люблю!!!" - пишуть в коментарях.

Пізніше Фреймут поділилася новими фото, зроблених на вечірці з приводу дня народження Злати. На ньому зображена дівчинка з гарною зачіскою і макіяжем.

"California party about to start", - написала Оля.

Фото: (instagram.com/freimutolia)

Деякими підписникам кількість косметики на обличчі іменинниці здалася надмірною.

"Дівчині 13, а виглядає на всі 18...Чому батьки позбавляють дітей дитинства - це час, який ніколи не повернеться";

"Златі сьогодні виповнилося 13 років, я б їй дала 16 це моя думка";

"Дівчинка красива, але штукатурки на обличчі її возврасте зашкалює...Мама, яка Ваша реакція на настільки ранній макіяж.... Дуже люблю Вас як провідну, поважаю як жінку, але Дитина не по роках дорослий.....занадто разукрашенна!!!";

"У мами макіяж і погляд скромніше, ніж у дочки. це як же час зараз перевернулося", - пишуть користувачі мережі.

Сама Злата також опублікувала кілька свіжих знімків у свій день народження, побажавши собі більше "Каліфорнії" у своєму житті.

Фото: (instagram.com/zlata_mitchell)

Нагадаємо, Ольга Фреймут розбурхала мережу пікантним фото в бікіні.

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