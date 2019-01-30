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"Який рік?": Ольга Фреймут розбурхала мережу пікантним фото в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.01.2019 - 14:36
"Який рік?": Ольга Фреймут розбурхала мережу пікантним фото в бікіні
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Зірка запропонувала шанувальникам вгадати, в якому році був зроблений знімок

Відома українська телеведуча і мама трьох дітей Ольга Фреймут, яка розповіла про єдину "родзинку" своєї зовнішності, шокувала своїх шанувальників, поділившись знімком в купальнику. Адже вона завжди ратує за дотримання етикету і подібні фото для Ольги - рідкість.

На знімку зірка засмагає, лежачи на лежаку в кораловому бікіні.

У підписі до кадру Фреймут запропонувала фанам вгадати, в якому році було зроблено фото.

"Zurich. Який рік?" - інтригуюче написала шоувумен.

&quot;Який рік?&quot;: Ольга Фреймут розбурхала мережу пікантним фото в бікіні

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Шанувальники залишилися в захваті від нової публікації ведучої і засипали її компліментами. Думки ж підписників щодо року розділилися - деякі вважають, що це старий знімок, а інші впевнені, що він був зроблений недавно.

"Така сексуальна", "Дуже красива!", "Гарна жінка", "І це при тому що ви народили дитину?! Гарна!", "Навіть немає сенсу вгадувати, здається, що час на вас не діє", "Співуче хороший!", "Останні ваші фото без посмішки. А вона у вас чарівна", "А якщо серйозно то давнє фото, бо зараз явно ви не одягнете такий купальник", - пишуть фоловери.

&quot;Який рік?&quot;: Ольга Фреймут розбурхала мережу пікантним фото в бікіні&quot;Який рік?&quot;: Ольга Фреймут розбурхала мережу пікантним фото в бікіні

&quot;Який рік?&quot;: Ольга Фреймут розбурхала мережу пікантним фото в бікіні&quot;Який рік?&quot;: Ольга Фреймут розбурхала мережу пікантним фото в бікіні

Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, новий образ Олі Фреймут викликав гарячі суперечки в мережі. Захисникам тварин не сподобалася дублянка провідною з хутром.

Нещодавно ми писали, що Оля Фреймут похвалилася сімейним рекордом на гірськолижному курорті.

Цікаві факти про Ольгу Фреймут (фото: РБК-Україна)

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