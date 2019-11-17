"Я антиспортивна дівчина": Джамала розкрила секрети стрункої фігури

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка також зізналася, що обожнює тайський масаж

Незважаючи на насичений гастрольний графік, Джамала завжди приголомшливо виглядає і встигає проводити час з чоловіком та маленьким синочком. Останнім часом співачка стала ділитися трохи більш відвертими фото в соцмережах, на яких видно, що артистка перебуває у відмінній спортивній формі і може похвалитися стрункою фігурою і пружним пресом. При цьому сама вона зізнається, що ніяк не виходить займатися спортом регулярно. В інтерв'ю газеті "Експрес" зірка розповіла, що допомагає їй бути в формі.

Народна артистка не радить брати з неї приклад, так як вона не дуже спортивна і віддасть перевагу провести час з сином, ніж спортзалу. Втім, перед всеукраїнським туром вона все ж стала більше часу приділяти фізичним навантаженням.

"Точно можу сказати, що я антиспортивна дівчина і брати з мене приклад не радила б. На жаль, у мене немає системи занять спортом. Часто опиняюся перед вибором: або піти в спортал, або погуляти з сином, чи попрацювати над новою піснею за фортепіано. Зазвичай перемагають дитина і музика. Але перед туром вирішила більше часу приділяти спорту, я качаю прес, бігаю. Поки що мені вистачає цих фізичних навантажень", — поділилася Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Також співачка розповіла, що їй допомагає розслабитися і прийти в себе після напружених переїздів. Вона намагається дотримуватися правильного харчування та режиму дня, а ще в сезон застуд їсть багато фруктів і вітамінів.

Також вона захопилася тайським масажем - він дуже допомагає розвантажити спину.

"Тайський масаж – справжній порятунок для мене. Після важкої дороги, тривалих перельотів сеанси масажу повертають мене до життя. Емір вже важить 14 кілограмів, а це велике навантаження для спини. Тому тайський масаж – мій must have. А ще – тайки не розмовляють, це ритуал, який дуже мені імпонує", – відверто зізнається Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала зворушила мережу ніжними фото з чоловіком і сином. Щасливе сімейство з задоволенням позували на атмосферних осінніх кадрах.