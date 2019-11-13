Просто шедевр: Джамала підкорила вишуканим образом для "нон-стоп" вечорів

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала опублікувала цілий фотоальбом з новим образом

Джамала приєдналася до "плеяди зірок", які запалювали на сцені концерту "Вечір прем'єр з Катею Осадчою. Нагадаємо, що масштабний концерт пройшов 12 листопада в Києві, у "Палаці "Україна". Приміром, серед зіркових гостей "вечірки" була також Оля Полякова. Українська "Королева ночі" запалила на сцені в досить відвертому вбранні - у картатому боді з лаковими вставками, сітчастих колготках, а також оригінальною капелюсі з широкими полями.

А ось Джамала вибрала більш стриманий і елегантний образ. Українська співачка позувала перед камерами у білосніжному брючному костюмі від одного з українських брендів. Брюки-кльош, об'ємний піджак підкреслюють фігуру співачки. Довершує образ чорний топ з глибокою зоною декольте. А також чорний довгий шарф. На ніжках - срібні босоніжки на платформі і стійкому каблуці.

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

До речі, нові фото Джамала супроводила також об'ємним коментарем з приводу своєї завантаженості останнім часом.

“Якийсь нон-стоп! Ні, я, звичайно, дівчина енергійна, люблю, коли мчить, але ці тижні були особливо насичені. Зараз легкий вдих і продовження моїх улюблених невипадкових зустрічей з вами. Не в кафешках, гримерках, закулисьях різних шоу і вулицях — а на моїх концертах. Yeah. А що з питань? Давно не питала вас, моя 800-тисячна зграя. Що хочеться дізнатися, побачити, почути? Пишіть — я відповім. А ви, до речі, помітили, що я відповідаю? Взагалі, я завжди намагаюся відповідати, якщо ви не пишіть фігню. Всі! Люблю", - пише співачка.

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники Джамали також прокоментували її новыйпост:

"Кохаю - просто шедевр"

“Ви неймовірна! Дуже чекаємо у Черкасах"

"Красивенна в чорно-білому!"

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше щаслива Джамала в одному халаті похвалилася "постільним" фото.