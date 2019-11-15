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Чудова сім'я: Джамала зворушила мережу ніжними фото з чоловіком і сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.11.2019 - 10:42
Чудова сім'я: Джамала зворушила мережу ніжними фото з чоловіком і сином
Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка поділилася атмосферними осінніми кадрами

Джамала останнім часом захоплювала шанувальників стильними появами на публіці - наприклад, вона засвітила пишне декольте в ефірі Танців з зірками 2019. А ось для виступу на "Вечорі прем'єр" з Катею Осадчою співачка вибрала більш стриманий наряд - вона позувала перед камерами у білосніжному брючному костюмі від одного з українських брендів. На своїй сторінці в Instagram артистка зізналася, що зараз у неї дуже насичений період.

Впоратися з цим їй допомагає кохана сім'я. Джамала вирішила поділитися кадрами з неймовірно ніжної і атмосферної осінньої фотосесії з чоловіком і синочком Еміром-Рахманом. Для зйомки виконавиця вибрала довге біле плаття в квітковий принт, доповнивши образ чорною курточкою і чобітками. А її кохані чоловіки вибрали більш спортивний стиль.

Артистка позувала як одна, так і разом з чоловіком і сином. На одному зі знімків Бекир Сулейманов підкидає маленького Еміра у повітря, а малюк заливисто сміється.

Чудова сім'я: Джамала зворушила мережу ніжними фото з чоловіком і синомЧудова сім'я: Джамала зворушила мережу ніжними фото з чоловіком і сином

Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Також неймовірне розчулення викликає кадр, на якому сімейство зфотографувало свої руки, а зверху лежать маленькі ручки синочка.

Чудова сім'я: Джамала зворушила мережу ніжними фото з чоловіком і сином

Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

"Зйомки, виступи, ефіри, примірки, скільки всього відбувається. Вже завтра відновлюємо тур "10". А зараз просто хочеться зупинитись і залишити це тут", - прокоментувала Джамала.

Чудова сім'я: Джамала зворушила мережу ніжними фото з чоловіком і сином

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Розчулені підписники співачки залишили багато зворушених коментарів про їх чудову сім'ю і ніжні фото.

  • Останнє фото просто наймиліше ,що можна сфотографувати
  • Такі милі
  • Щастя у ваших руках! Дякую, Джамало, за твою щирість, за твої пісні!
  • Остання фотка, особливо зворушлива
  • Немає опори міцніше цієї ручки!!!
  • Щастя та добробуту вашій сім'ї
  • Фото з ручка ах, розчулення. чудові
  • Щастя
  • Дуже гарні....будьте щасливі такі завжди
  • Ви такі чудові!! Обожнюю
  • Такі хороші і щирі
  • Ті маленькі рученята
  • Дуже гарне та ніжне фото, схоже на 60 роки.

Чудова сім'я: Джамала зворушила мережу ніжними фото з чоловіком і сином

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше щаслива Джамала в одному халаті похвалилася "постільним" фото.

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