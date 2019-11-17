"Я антиспортивная девушка": Джамала раскрыла секреты стройной фигуры

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица также призналась, что обожает тайский массаж

Несмотря на насыщенный гастрольный график, Джамала всегда потрясающе выглядит и успевает проводить время с мужем и маленьким сыночком. В последнее время певица стала делиться немного более откровенными фото в соцсетях, на которых видно, что артистка находится в отличной спортивной форме и может похвастаться стройной фигурой и упругим прессом. При этом сама она признается, что никак не получается заниматься спортом регулярно. В интервью газете "Экспресс" звезда рассказала, что помогает ей быть в форме.

Народная артистка не советует брать с нее пример, так как она не очень спортивная и предпочтет спортзалу провести время с сыном. Впрочем, перед всеукраинским туром она все же стала больше времени уделять физическим нагрузкам.

"Точно могу сказать, что я антиспортивная девушка и брать с меня пример не советовала бы. К сожалению, у меня нет системы занятий спортом. Часто оказываюсь перед выбором: либо пойти в спортал, или погулять с сыном, или поработать над новой песней за фортепиано. Обычно побеждают ребенок и музыка. Но перед туром решила больше времени уделять спорту, я качаю пресс, бегаю. Пока мне хватает этих физических нагрузок", — поделилась Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Также певица рассказала, что ей помогает расслабиться и прийти в себя после напряженных переездов. Она старается придерживаться правильного питания и режима дня, а еще в сезон простуд ест много фруктов и витаминов.

Также она увлеклась тайским массажем - он очень помогает разгрузить спину.

"Тайский массаж – настоящее спасение для меня. После тяжелой дороги, длительных перелетов сеансы массажа возвращают меня к жизни. Эмир уже весит 14 килограммов, а это большая нагрузка для спины. Поэтому тайский массаж – мой must have. А еще – тайки не разговаривают, это ритуал, который очень мне импонирует", – откровенно признается Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала растрогала сеть нежными фото с мужем и сыном. Счастливое семейство с удовольствием позировали на атмосферных осенних кадрах.