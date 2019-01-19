"Вищий пілотаж": Кумейко взяла участь у #10yearschallenge

DJ NANA. Фото: instagram.com/anastasia_domination

Співачка взяла участь у популярному флешмобі

Популярна українська виконавиця і шоувумен Анастасія Кумейко показала підписникам фото десятирічної давності в рамках флешмобу #10yearschallenge. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, зірка вирішила показати фото 2008-го і 2018-го років. На старому знімку можна помітити, що Кумейко віддавала перевагу зібраним волоссям і взагалі "суворого" стилю. Однак у 2018-му різко змінила уподобання в одязі.

Фото: Кумейко взяла участь у флешмобі (instagram.com/anastasia_domination)

"2008VS2018. Який вибереш ти?" – йдеться у підписі до фото.

Звернемо увагу, що знімки викликали справжній фурор серед її шанувальників.

"Красуня. Тільки яскравіше стала", - сказав користувач Святослав Ярема.

"Покращала. Як коньяк", - підкреслила юзер Наталія Васильєва.

"Обох вибираю. І машину часу, щоб відвідувати", - уточнив користувач Костянтин Мельник.

Скріншот коментарів (instagram.com/anastasia_domination)

До речі, Надя Дорофєєва приєдналася до флешмобу зірок "10 років тому". В рамках челлендж, публічні особистості показують фотоколажі, на яких об'єднують два фото — зроблене 10 років тому і сучасне

Як повідомлялося раніше, знаменита українська співачка Ірина Білик, яка показала підрослого сина, вирішила не відставати від зіркових колег і також взяла участь у популярному в мережі флешмобі #10YearsChallenge