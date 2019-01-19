"Высший пилотаж": Кумейко взяла участие в #10yearschallenge

DJ NANA. Фото: instagram.com/anastasia_domination

Певица взяла участие в популярном флешмобе

Популярная украинская исполнительница и шоувумен Анастасия Кумейко показала подписчикам фото десятилетней давности в рамках флешмоба #10yearschallenge. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, звезда решила показать фото 2008-го и 2018-го годов. На "старом" снимке можно заметить, что Кумейко отдавала предпочтение собранным волосам и вообще "строгому" стилю. Однако в 2018-м резко изменила предпочтения в одежде.

Фото: Кумейко приняла участие во флешмобе (instagram.com/anastasia_domination)

"2008VS2018. Какой выберешь ты?" – говорится в подписи к фото.

Обратим внимание, что снимки произвели настоящий фурор среди ее поклонников.

"Красотка. Только ярче стала", - сказал пользователь Ярема Святослав.

"Похорошела. Как коньяк", - подчеркнула юзер Наталья Васильева.

"Обеих выбираю. И машину времени, чтобы навещать", - уточнил пользователь Константин Мельник.

Скриншот комментариев (instagram.com/anastasia_domination)

Кстати, Надя Дорофеева присоединилась к флешмобу знаменитостей "10 лет назад". В рамках челленджа, публичные личности показывают фотоколлажи, на которых объединяют два фото — сделанное 10 лет назад и современное

Как сообщалось ранее, знаменитая украинская певица Ирина Билык, которая показала подросшего сына, решила не отставать от звездных коллег и также приняла участие в популярном в сети флешмобе #10YearsChallenge