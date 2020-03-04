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Вся в маму: дочка Олени Кравець в стильному луці позувала на вулицях Лондона

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.03.2020 - 14:29
Вся в маму: дочка Олени Кравець в стильному луці позувала на вулицях Лондона
Фото: Маша Кравець (instagram.com/ma_kravets)

Дівчина вражає неймовірною схожістю зі зірковою мамою

В кінці лютого старша дочка зірки Квартал 95 Олени Кравець Маша відсвяткувала свій день народження - дівчині виповнилося 17 років. Звичайно ж, зіркова мама ніжно привітала її в мережі, а заодно порадувала шанувальників забавним архівним фото Марії. Зараз вона вже зовсім самостійна і навіть живе окремо разом з подружкою, однак при цьому в прекрасних стосунках з батьками.

Нещодавно Маша на своїй сторінці в Instagram опублікувала яскраві знімки зі свого відпочинку в Лондоні. Юна красуня позує на оглядовому майданчику в центрі міста в стильному образі. Для прогулянки вона вибрала сині джинси із завищеною талією і кофту персикового кольору, яку заправила в штани.

Вся в маму: дочка Олени Кравець в стильному луці позувала на вулицях Лондона

Фото: Маша Кравець (instagram.com/ma_kravets)

Також молодша Кравець похвалилася новою зачіскою - вона вкоротила волосся та пофарбувала його у золотистий блонд. На одному зі знімків Маша підкорює милою і ніжною посмішкою, а на інших намагається виглядати задумливо і загадково.

"Лондон був хороший", - підписала фото дівчина англійською мовою.

Вся в маму: дочка Олени Кравець в стильному луці позувала на вулицях ЛондонаВся в маму: дочка Олени Кравець в стильному луці позувала на вулицях Лондона

Фото: Маша Кравець (instagram.com/ma_kravets)

Фолловери засипали Машу захопленими коментарями і в черговий раз відзначили її неймовірну схожість зі знаменитою мамою.

  • Очаровашка
  • Яка красива
  • Копія своїх батьків
  • Краса берегова, краса неземна, я зійшов з порога.
  • Ти набагато крутіше Лондона
  • Яка усмішка
  • Красотуля
  • Така чарівна дівчина як мама.
  • Так на маму схожа

Вся в маму: дочка Олени Кравець в стильному луці позувала на вулицях Лондона

Скріншот коментарів (instagram.com/ma_kravets)

Нагадаємо, раніше щаслива Олена Кравець з дочкою Машею захопили стильним виходом у світ.

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