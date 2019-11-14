Олена Кравець згадала про перше побачення з чоловіком і розповіла про сімейну традицію

Олена Кравець (фото: kvartal95.com)

Актриса вже 17 років перебуває у щасливому шлюбі

Зірка "Квартал 95" Олена Кравець, яка нещодавно емоційно прокоментувала свій виліт з шоу Танці з зірками 2019, відверто розповіла про своє сімейне життя. Актриса вже 17 років щасливо одружена з колегою по цеху Сергієм Швецем, з яким познайомилася ще на перших етапах створення "Кварталу". В Improv Live Show на Новому каналі знаменитість згадала, яким було їхнє перше побачення.

За словами Олени, воно було не дуже романтичним - та навіть і побаченням по нинішнім поняттям це назвати складно. Зате нещодавно вони з чоловіком завели нову сімейну традицію.

"Першого побачення в традиційному форматі у мене не було. В ті часи романтичні зустрічі у нас були не в пошані. Грошей завжди не вистачало, і кафе в нашому мікрорайоні теж було небагато. Зате мені дуже запам'яталося побачення з чоловіком, яке відбулося чотири місяці тому. Саме тоді ми вирішили ввести сімейну традицію – вечір п'ятниці присвячувати собі. ми запозичили її у знайомих Сергія, у яких вісім дітей", – поділилася Кравець.

Олена Кравець на шоу Нового каналу (фото: прес-служба)

Відзначимо, що Олена Кравець вийшла заміж за свого колегу по "Кварталу 95" у 2002 році. Тоді актори працювали в Кривому Розі, а між двома гумористами спалахнула взаємна симпатія. 2003-го у подружжя народилася дочка Марія, а шоу стало більш популярним і в підсумку перебралося до Києва.

Зараз Олена і Сергій живуть в будинку в столиці і виховують трьох дітей - крім 16-річній Маші, яка вже живе окремо, у пари є 3-річні двійнята Катерина та Іван. Олена досі виступає з "Квартал 95" і є головою "Жіночого кварталу", а також брала участь у Танцях з зірками, а її чоловік – один з креативних авторів студії.

Олена Кравець з чоловіком Сергієм (фото: Instagram.com/lennykravets)

Нагадаємо, Олена Кравець з дочкою Машею вийшли в світ в стильних нарядах - вони побували на танцювальному шоу балету "Форсайт".

Раніше Олена Кравець розповіла про танці з Юрієм Ткачем в рамках ефіру Танці з зірками 2019.