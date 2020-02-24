Мамина лапочка: Олена Кравець зворушливо привітала дочку з 17-річчям

Артистка розповіла про багатогранний характер доньки
Артистка Кварталу-95 і Жіночого Кварталу Олена Кравець, яка нещодавно поділилася забавним спогадом, коли вперше дозволила пофарбувати своїй доньці Маші волосся в яскравий колір, опублікувала архівний кадр в Instagram , на якому усміхнена Маша, ще зовсім юною дівчинкою, знята в кумедній позі. Під цим знімком вона привітала Машу з 17-річчям, написавши зворушливі рядки про її дитинство.
Маша Кравець (instagram.com/lennykravets)
"Твої дорослі фото сьогодні легко знайти в соцмережах, моя дівчинка. Ти буваєш на них різною: серйозною і задумливою, яскравою і артистичною, впевненою і сором'язливою", - розповіла про риси характеру своєї доньки Олена, - "Але сьогодні я хочу, щоб ти відчувала себе так, як на цьому фото — безтурботною хохотушкою з приводу і без, що підставляє п'яточки сонцю і своєму прекрасному віку! Люблю тебе ще до твого дня народження, Мішечок...Мама".
Фото: Маша Кравець (instagram.com/ma_kravets)
Артистка не раз говорила, що з дітьми у неї теплі і дружні відносини, і хоча її старша дочка вже зовсім доросла, вона все одно залишиться її маленькою дівчинкою.
Підписники приєдналася до побажань зіркової мами і відзначили, що такий артистизм та почуття гумору, як у Олени не міг не перейти по генах її дочки.
Варто нагадати, що нещодавно Олена Кравець розповіла про свої життєві цінні уроки. Вона зізналася, що без труднощів її життя як би сповільнюється і стає прісним.