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Мамина лапочка: Олена Кравець зворушливо привітала дочку з 17-річчям

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.02.2020 - 16:49
Мамина лапочка: Олена Кравець зворушливо привітала дочку з 17-річчям
Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Артистка розповіла про багатогранний характер доньки

Артистка Кварталу-95 і Жіночого Кварталу Олена Кравець, яка нещодавно поділилася забавним спогадом, коли вперше дозволила пофарбувати своїй доньці Маші волосся в яскравий колір, опублікувала архівний кадр в Instagram , на якому усміхнена Маша, ще зовсім юною дівчинкою, знята в кумедній позі. Під цим знімком вона привітала Машу з 17-річчям, написавши зворушливі рядки про її дитинство.

Мамина лапочка: Олена Кравець зворушливо привітала дочку з 17-річчямМаша Кравець (instagram.com/lennykravets)

"Твої дорослі фото сьогодні легко знайти в соцмережах, моя дівчинка. Ти буваєш на них різною: серйозною і задумливою, яскравою і артистичною, впевненою і сором'язливою", - розповіла про риси характеру своєї доньки Олена, - "Але сьогодні я хочу, щоб ти відчувала себе так, як на цьому фото — безтурботною хохотушкою з приводу і без, що підставляє п'яточки сонцю і своєму прекрасному віку! Люблю тебе ще до твого дня народження, Мішечок...Мама".

Фото: Маша Кравець (instagram.com/ma_kravets)

Артистка не раз говорила, що з дітьми у неї теплі і дружні відносини, і хоча її старша дочка вже зовсім доросла, вона все одно залишиться її маленькою дівчинкою.
Підписники приєдналася до побажань зіркової мами і відзначили, що такий артистизм та почуття гумору, як у Олени не міг не перейти по генах її дочки.

  • З іменинницею! Маша - прекрасна дівчинка! Щастя!
  • Вітаємо! Вашу донечку з днем народження. Щоб вона завжди була такою красивою і завжди на позитиві
  • З днем народження твою красуню Машу і завжди маленьку дівчинку, скільки б їй не виконувалося
  • як зворушливо
  • Є підстава вважати, що почутяя гумору передається спадково

Варто нагадати, що нещодавно Олена Кравець розповіла про свої життєві цінні уроки. Вона зізналася, що без труднощів її життя як би сповільнюється і стає прісним.

Олена Кравець згадала про перше побачення з чоловіком і розповіла про сімейну традицію Стильні і дуже красиві: щаслива Олена Кравець вийшла у світ з дочкою
Новини України Олена Кравець
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