Стильні і дуже красиві: щаслива Олена Кравець вийшла у світ з дочкою

Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Мама з донькою побували на танцювальному шоу

Зірка "Квартал 95" і учасниця Танців з зірками 2019 Олена Кравець - мама трьох дітей, при цьому старша дочка Маша вже навіть живе окремо, незважаючи на те, що їй всього 16 років. Дівчина пробує себе в ролі моделі - знімається в брендових фотосесіях і навіть кліпах і публікує стильні образи у своєму блозі. Днями зіркова мама з донькою вчинили рідкісний спільний вихід у світ.

Олена і Маша побували на танцювальному шоу балету "Форсайт" і актриса поділилася ефектними спільними фото на своїй сторінці в Instagram. Дівчата вибрали для культурного вечора стильні образи і виглядають ну просто як подружки!

Так, Кравець-старша вибрала коричневі штани і светр кавового кольору, підкресливши талію поясом. Сумочка через плече і трендова кепка доповнили її ефектний лук. Маша ж була в джинсах і сірому піджаку в клітинку, а на поясі у дівчини красувалася сумка-бананка в тон.

Фото: Олена Кравець з донькою (instagram.com/lennykravets)

Олена позувала як окремо, так і разом з донькою і виглядає дуже щасливою.

"А можна ніяк не підписувати?)" - прокомментровала зірка.

Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Фолловери поспішили залишити свої відгуки, обсипаючи стильну парочку компліментами і відзначаючи їх неймовірну схожість і красу.

Ві для мене приклад як потрібно розвиватися, у різних сторонах, ви молодці, удачі вам, ві обше всі круті з 95 кварталу, альо ві самі красиві і витончені.

Стильні і дуже красиві

Ви прекрасні, дівчата! Захоплююся вашою активною життєвою позицією та силою духу! Дякую, за ваш внесок!

Ну прям дуже класні)

Красуня наша єдина

Прекрасно виглядаєте!

Капець круті

Подружки

Коли заплутався, де Лена, а де Маша

І ко тут доня, а хто мама??))) подружечки

Машулечка просто копія матусі

Скріншот коментарів (instagram.com/lennykravets)

Нагадаємо, Олена Кравець розповіла про танці з Юрієм Ткачем в рамках ефіру Танці з зірками 2019.

Раніше дочка Олени Кравець Маша показала трендовий осінній образ.