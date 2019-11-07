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Стильні і дуже красиві: щаслива Олена Кравець вийшла у світ з дочкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.11.2019 - 11:28
Стильні і дуже красиві: щаслива Олена Кравець вийшла у світ з дочкою
Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Мама з донькою побували на танцювальному шоу

Зірка "Квартал 95" і учасниця Танців з зірками 2019 Олена Кравець - мама трьох дітей, при цьому старша дочка Маша вже навіть живе окремо, незважаючи на те, що їй всього 16 років. Дівчина пробує себе в ролі моделі - знімається в брендових фотосесіях і навіть кліпах і публікує стильні образи у своєму блозі. Днями зіркова мама з донькою вчинили рідкісний спільний вихід у світ.

Олена і Маша побували на танцювальному шоу балету "Форсайт" і актриса поділилася ефектними спільними фото на своїй сторінці в Instagram. Дівчата вибрали для культурного вечора стильні образи і виглядають ну просто як подружки!

Так, Кравець-старша вибрала коричневі штани і светр кавового кольору, підкресливши талію поясом. Сумочка через плече і трендова кепка доповнили її ефектний лук. Маша ж була в джинсах і сірому піджаку в клітинку, а на поясі у дівчини красувалася сумка-бананка в тон.

Стильні і дуже красиві: щаслива Олена Кравець вийшла у світ з дочкою

Фото: Олена Кравець з донькою (instagram.com/lennykravets)

Олена позувала як окремо, так і разом з донькою і виглядає дуже щасливою.

"А можна ніяк не підписувати?)" - прокомментровала зірка.

Стильні і дуже красиві: щаслива Олена Кравець вийшла у світ з дочкою

Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Фолловери поспішили залишити свої відгуки, обсипаючи стильну парочку компліментами і відзначаючи їх неймовірну схожість і красу.

  • Ві для мене приклад як потрібно розвиватися, у різних сторонах, ви молодці, удачі вам, ві обше всі круті з 95 кварталу, альо ві самі красиві і витончені.
  • Стильні і дуже красиві
  • Ви прекрасні, дівчата! Захоплююся вашою активною життєвою позицією та силою духу! Дякую, за ваш внесок!
  • Ну прям дуже класні)
  • Красуня наша єдина
  • Прекрасно виглядаєте!
  • Капець круті
  • Подружки
  • Коли заплутався, де Лена, а де Маша
  • І ко тут доня, а хто мама??))) подружечки
  • Машулечка просто копія матусі

Стильні і дуже красиві: щаслива Олена Кравець вийшла у світ з дочкоюСтильні і дуже красиві: щаслива Олена Кравець вийшла у світ з дочкою

Скріншот коментарів (instagram.com/lennykravets)

Нагадаємо, Олена Кравець розповіла про танці з Юрієм Ткачем в рамках ефіру Танці з зірками 2019.

Раніше дочка Олени Кравець Маша показала трендовий осінній образ.

Робили знижку на настрій: Олена Кравець розповіла про танці з Юрієм Ткачем Стильна красуня: дочка Олени Кравець показала трендовий осінній образ
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