"Все одно тебе люблю": Тодоренко показала "страшного і зморшкуватого" Топалова

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча потішила мережу незвичайним освідченням у коханні чоловікові

Регіна Тодоренко - справжній живчик і приклад для наслідування, адже молода мама встигає і сином займатися, і робити своє шоу, а крім того, вже привела в порядок фігуру і з'їздила на відпочинок. Крім того, ведуча не боїться здатися дурною або смішною і з задоволенням жартує, в тому числі і над собою. Так, на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася знімком чоловіка на прогулянці з синочком і зробила йому досить креативне визнання в любові.

На фото одягнений в шорти і футболку Влад посміхається в об'єктив, також потрапили в кадр частина коляски з маленьким Мішею і рука Регіни, яка її тримає.

"#семейныебудниТТ @vladtopalovofficial, ти такий старий став, фу, зморшки на обличчі, уууууу.....щоки обвисли, але я все одно тебе люблю, незважаючи на те, що ти дуже страшний )" - з гумором написала Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов на прогулянці з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Таким чином ведуча дала відповідь хейтерам у мережі, які неодноразово називали її чоловіка постарілим і некрасивим.

Підписники оцінили гумор Регіни і пораділи тому, що у подружжя все добре.

"Гідний стьоб над хейтерами, обожнюю вас, Регіна, за позитив"

"Ахахааха.... зате Лазарєв як пасхальне яєчко"

"Чоловікові не властиво бігти до косметолога за дозою ботокса"

"Підтягнутий, стрункий, інтелігентний. Хай лопнуть від заздрості"

"Круто коли в сім'ї присутній стьоб один над одним)"

"Уявляю, якщо б Топалов так написав на всю країну))) Регіна, у тебе груди після пологів обвисли, розтяжки і целюліт, але я тебе люблю"

"Регіна, ви молодець!! Щоб уникнути критики неадекватної на адресу свого чоловіка, сама написала , замість доброзичливців підписників!!)) Невже незрозуміло, що вона спец зробила, щоб ви не писали гидоти на адресу її чоловіка, як раніше завжди робили?? Регіна, ви прекрасна , з відмінним почуттям гумору, щира і вмієте любити!"

"Ось це комплімент чоловікові"

"Здоровий стьоб створює сприятливу атмосферу в сім'ї"

"Ви найкрутіша сім'я!!!! В захваті від вас!!! Бережіть і любіть один одного ви крейзі, але це настільки круто"

"Владу пощастило насправді з дружиною"

"Регіна ну і жарти у вас))) але так приємно за вами спостерігати!!! Любові вам"

"Любов, вона така"

Нагадаємо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов показали миле ранкове відео з сином.

Раніше Регіна Тодоренко показала трудові будні з маленьким сином, якого вона бере з собою на роботу.

До речі, нещодавно Регіна Тодоренко випадково "засвітила" обличчя сина Михайла. Шанувальники тут же почали гадати, на кого ж більше схожий малюк - на неї або тата Влада Топалова.