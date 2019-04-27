"Все одно тебе люблю": Тодоренко показала "страшного і зморшкуватого" Топалова

Телеведуча потішила мережу незвичайним освідченням у коханні чоловікові
Регіна Тодоренко - справжній живчик і приклад для наслідування, адже молода мама встигає і сином займатися, і робити своє шоу, а крім того, вже привела в порядок фігуру і з'їздила на відпочинок. Крім того, ведуча не боїться здатися дурною або смішною і з задоволенням жартує, в тому числі і над собою. Так, на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася знімком чоловіка на прогулянці з синочком і зробила йому досить креативне визнання в любові.
На фото одягнений в шорти і футболку Влад посміхається в об'єктив, також потрапили в кадр частина коляски з маленьким Мішею і рука Регіни, яка її тримає.
"#семейныебудниТТ @vladtopalovofficial, ти такий старий став, фу, зморшки на обличчі, уууууу.....щоки обвисли, але я все одно тебе люблю, незважаючи на те, що ти дуже страшний )" - з гумором написала Тодоренко.
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов на прогулянці з сином (instagram.com/reginatodorenko)
Таким чином ведуча дала відповідь хейтерам у мережі, які неодноразово називали її чоловіка постарілим і некрасивим.
Підписники оцінили гумор Регіни і пораділи тому, що у подружжя все добре.
Нагадаємо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов показали миле ранкове відео з сином.
Раніше Регіна Тодоренко показала трудові будні з маленьким сином, якого вона бере з собою на роботу.
До речі, нещодавно Регіна Тодоренко випадково "засвітила" обличчя сина Михайла. Шанувальники тут же почали гадати, на кого ж більше схожий малюк - на неї або тата Влада Топалова.