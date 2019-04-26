Час – 6 ранку: заспані Тодоренко і Топалов показали миле відео з сином

Батьки тільки-тільки прокинулися, а малюк вже активний
Регіна Тодоренко і Влад Топалов тепер дуже активно стали публікувати різні фото і відео зі своїм малюком, хоча обличчя його ще досі не показують. Відзначимо, що восени 2018 року Регіна і Влад офіційно розписалися. І вже в грудні у пари народився первісток, малюкові дали ім'я Михайло.
Поки що хлопчик росте і не дає нудьгувати своїм щасливим батькам. Регіна і Влади неодноразово розповідали і писали про те, що у них зростає дуже активний малюк. І що часом вони дійсно дуже втомлюються і не висипаються. І одне з останній відео – тому підтвердження.
Так, на своїй instagram-сторінці Влад Топалов опублікував дуже миле сімейне відео, в якому також бачимо Регіну Тодоренко і їх синочка. При цьому відома пара заспана, Топалов взагалі тільки прокинувся і скаржиться на те, що а годиннику всього 6 ранку. При цьому Регіна вже на ногах!
Малюк дуже активний, щось "розповідає", поки його батьки намагаються остаточно прокинутися.
"Діти - квіти життя! Збери букет і подаруй бабусі! Ось такий у мене сьогодні настрій вранці!" - з гумором підписав відео Топалов.
Регіна Тодоренко і Влад Топалов з сином
Безумовно, підписники Топалова прийшли в захват від цього милого у всіх сенсах відео:
#ВладТопалов і #РегинаТодоренко показали миле ранкове відео зі своїм малюком Михайлом Пара прокинулася о 6 ранку))— MyGlamWish (@glam_wish) April 26, 2019
video: instagram/vladtopalovofficial pic.twitter.com/cuLwh5CbWm
Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко показала трудові будні з маленьким сином.
А до цього Тодоренко випадково "засвітила" обличчя сина.