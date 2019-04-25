ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Так і живемо": Регіна Тодоренко показала трудові будні з маленьким сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.04.2019 - 18:28
"Так і живемо": Регіна Тодоренко показала трудові будні з маленьким сином
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча примудряється успішно поєднувати кар'єру і материнство

Телеведуча Регіна Тодоренко - справжній приклад для багатьох жінок, адже після народження синочка вона дуже швидко повернулася до роботи і успішно поєднує кар'єру і материнство, а крім того, вже повернула колишні форми і помітно схудла. На своїй сторінці в Instagram вона показала, як виглядають її звичайні трудові будні.

На знімку Регіна у червоних штанях, білій футболці та кросівках відображена на сходах відкритої двері пересувного фургона, які використовуються на зйомках. На землі біля її ніг стоїть коляска з маленьким Михайлом, який "ходить" разом з мамою на роботу.

"Так і живемо з моїми Ведмедем. У гримвагені пересуваємося по місту від студії до студії, зате нам весело. Таке відчуття, що всією сім'єю ми вирушили в подорож в трейлері", - поділилася Тодоренко.

&quot;Так і живемо&quot;: Регіна Тодоренко показала трудові будні з маленьким сином

Фото: Регіна Тодоренко з сином на роботі (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники артистки поспішили залишити свої коментарі - багато захоплюються тим, як Регіна все встигає і при цьому ще й чудово виглядає.

  • "Не з Ведмедем, а з Михайликом! Ведмедем він буде пізніше"
  • "Чесно кажучи, уявляю тебе тільки так з бейбиком і відчуття, ніби ти десь в Каліфорнії і взагалі в постійному подорожі"
  • "Дуже миле фото"
  • "Вауу. Як ти все встигаєш?"
  • "Супер мама"
  • "Як молода Мама може бути такою свіжою і щасливою"
  • "Які ви молодці,.Бажаю вам щастя"
  • "Прекрасна, здоров'я Вам і Вашому малюкові"
  • "Скрізь разом, гарна така"

Нагадаємо, нещодавно Регіна Тодоренко випадково "засвітила" обличчя сина Михайла. Шанувальники тут же почали гадати, на кого ж більше схожий малюк - на неї або тата Влада Топалова.

Ми також повідомляли, що Регіна Тодоренко показала, як часом непросто їй доводиться з синочком Михайлом. В жартівливій формі вона розповіла, що дитині часто доводиться не за смаком і він голосно повідомляє про це.

До речі, Регіна Тодоренко взяла участь у челенджі glamourбезретуши.

Завзята і справжня: Регіна Тодоренко взяла участь у челенджі glamourбезретуши "Татова копія": син Тіни Кароль підтримав маму у фіналі Голосу країни 9
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Регіна Тодоренковедущаясын
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся