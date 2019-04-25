"Так і живемо": Регіна Тодоренко показала трудові будні з маленьким сином

Ведуча примудряється успішно поєднувати кар'єру і материнство
Телеведуча Регіна Тодоренко - справжній приклад для багатьох жінок, адже після народження синочка вона дуже швидко повернулася до роботи і успішно поєднує кар'єру і материнство, а крім того, вже повернула колишні форми і помітно схудла. На своїй сторінці в Instagram вона показала, як виглядають її звичайні трудові будні.
На знімку Регіна у червоних штанях, білій футболці та кросівках відображена на сходах відкритої двері пересувного фургона, які використовуються на зйомках. На землі біля її ніг стоїть коляска з маленьким Михайлом, який "ходить" разом з мамою на роботу.
"Так і живемо з моїми Ведмедем. У гримвагені пересуваємося по місту від студії до студії, зате нам весело. Таке відчуття, що всією сім'єю ми вирушили в подорож в трейлері", - поділилася Тодоренко.
Фото: Регіна Тодоренко з сином на роботі (instagram.com/reginatodorenko)
Підписники артистки поспішили залишити свої коментарі - багато захоплюються тим, як Регіна все встигає і при цьому ще й чудово виглядає.
Нагадаємо, нещодавно Регіна Тодоренко випадково "засвітила" обличчя сина Михайла. Шанувальники тут же почали гадати, на кого ж більше схожий малюк - на неї або тата Влада Топалова.
Ми також повідомляли, що Регіна Тодоренко показала, як часом непросто їй доводиться з синочком Михайлом. В жартівливій формі вона розповіла, що дитині часто доводиться не за смаком і він голосно повідомляє про це.
До речі, Регіна Тодоренко взяла участь у челенджі glamourбезретуши.