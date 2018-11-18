"Все роблять професійно": Єфросиніна розповіла про зйомки в образі української нареченої (відео)

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно розповідала про те, як пережити розрив відносин, вже не в перший раз бере участь у зйомках для проекту "Щирі. Свята". У ньому знаменитостей переодягають в українські національні костюми для благодійних цілей. Цього року Маша фотографувалася у весільному вбранні. Вона розповіла про те, як проходила підготовка і процес зйомок для проекту "Світського життя".

Скріншот відео (youtube.com/Світське життя)

Маша Єфросиніна в інтерв'ю Каті Осадчій повідомила, що весь процес зйомок зайняв приблизно 1,5 – 2 години і зазначила, що все було дуже професійно. Фотографи повністю керували всім процесом і навіть говорили, коли телеведучої можна відпочити. Єфросиніной для зйомок організатори запропонували вибрати один з трьох запропонованих образів українських наречених.

"Роблять дуже легкий мейк-ап і ти за кожну промальовані вію борешся. "Ну трошки дайте ще туші. Не можна, не можна! Ну, трошки ще можна мені вії? Не можна! А ось там блиск? Ні! Подивися на людей". Ну, тобто ти абсолютно без мейку, майже", - згадувала Маша, як проходила робота з візажистами на фотосесії.

Також Єфросиніна додала, що її змусили вкоротити її нігті.

Скріншот відео (youtube.com/Светская життя)

А ще виявилося, що вінок, в якому знімалася Маша Єфросиніна, приносить щастя. Є повір'я, що всі дівчата, які його вдягають, незабаром виходять заміж.

Раніше Маша Єфросиніна показала соковиті фото з відпочинку в Еміратах.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна показала нову яскраву "п'ятірочку". В цей раз блог присвячений стосункам між чоловіком і жінкою.

Крім того, Єфросиніна порадила не боятися робити помилки і розкрила свій секрет успіху.

Маша Єфросиніна: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)