"Совершайте ошибки!": Ефросинина раскрыла свой секрет успеха

Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)

Известная телеведущая призналась, что ни разу не посещала тренинги и вебинары

После ухода с проекта "Танцы со звездами" 2018, Маша Ефросинина посетила с тренингами несколько городов Украины. Для энергетической перезагрузки популярная украинская ведущая отправилась в Объединенные Арабские Эмираты. По окончании вебинаров она поделилась своим секретом успеха с поклонниками в социальной сети Instagram.

"Я в своей жизни не посетила ни одной лекции и не прослушала ни один вебинар. Ага, прикиньте? Мало того, каждый раз, выступая перед вами, я задаю себе вопрос: "почему меня позвали, и почему вообще "на меня" пришли?" Ведь я просто делюсь своим опытом, выводами и знаниями, приобретенными моим путем! И этот путь местами ну совсем не жизнеутверждающий", — написала телеведущая.

Она также сказала, что здоровая критика позволяет оставаться ей в тонусе и развиваться дальше.

"Просто хочу вам сказать, что нет шкалы правильности - есть ваша мораль, принципы и желания, книги, человеческие истории, ваш опыт. И, как пишет в своей книге Марк Мэнсон: "если все будут выдающимися, то по определению НИКТО не будет выдающимся!". Совершайте ошибки! Дышите! Задыхайтесь от удовольствий и потерь! Живите! А я у вас есть, покуда вам нужна!" — подытожила знаменитость.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/mashaefrosinina

К публикации ведущая прикрепила снимок, на котором она запечатлена на одном из тренингов.

Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Заплаканная Ефросинина рассмешила сеть под хит KAZKA.

Отметим, ранее Ефросинина в своем новом блоге-"пятерочке" подробно рассказала, как относится к деньгам и как распоряжается финансами. К примеру, ведущая подчеркнула, что всегда знает, сколько денег в кошельке, на счету и вообще средств. Ведь деньги любят счет.

Также интересно: "Перехотелось есть": Маша Ефросинина показала, какой была "пышкой".

Видео: (video.rbc.ua)