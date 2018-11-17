"Меня бросил парень": Ефросинина рассказала, как пережить расставание (видео)

Видео: как пережить расставание (Youtube-канал/Маша Ефросинина)

Популярная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина поделилась с подписчиками своими рекомендациями, как пережить расставание с мужчиной. Соответствующие кадры она опубликовала на своем канале в Youtube.

"Не оставайтесь в одиночестве. Это вообще-то объемное понятие, поскольку вы и так одна (он же вас кинул). Нужно позвонить подруге. Она либо вам посоветует, что делать, чтобы его вернуть. Есть такие подруги, у них все оптимистично. Либо она скажет, что он полный му*ак и объяснит, почему он вас не достоин", - сказала она.

Не менее действенным правилом, утверждает Ефросинина, является смена обстановки.

"Второе правило – постарайтесь сменить обстановку. Уехать в другую страну, подышать другим воздухом, встретить других людей и так дальше. Это вообще идеально вас восстановит. Если такой возможности нет, то нужно найти для себя занятие. Что-то, чем вы раньше не занимались", - подчеркнула она.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Маша Ефросинина)

Также, по словам телеведущей, рекомендуется "выплеснуть" свои эмоции.

"Третье правило – поплачьте три дня. Первый прямо так сильно, белугой. Правильно, нужно себя пожалеть. Второй день – под одеялом и с чем-то вкусным. И третий день меньше, чтобы подготовить себя к активной жизни. Можно и больше, но не перебарщивайте. Через неделю будет уже клиника", - уточнила она.

Однако рекомендуется воздержаться от социальных сетей.

"Четвертое правило - не обсуждайте ссору в социальных сетях. Раньше их не было, хотя сейчас я вижу какое-то засилье, обнажение и публичное выплескивание всего того, что на душе. Со стороны это выглядит не очень. Тем более вам это чести не делает", – сказала Ефроинина.

При этом, по словам женщины, не стоит стараться манипулировать друзьями.

"Пятое правило – не пересекайтесь какое-то время. Если вы ходите в одни места, вечеринки и другие мероприятия, желательно воздержаться от таких походов. Конечно, есть женщины, которые специально будут это делать, используя при этом макияж и будучи "во всеоружии". Я таких уважаю, потому что для этого нужно сильная воля. И еще – желательно не манипулировать друзьями. Вы ставите в сложное положение, в первую очередь, своих друзей", - уточнила она.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Маша Ефросинина)

К слову, ранее Маша Ефросинина показала сочные фото с отдыха в Эмиратах.

Напомним, ранее Ефросинина показала новую яркую "пятерочку". В этот раз блог посвящен отношениям между мужчиной и женщиной.

Кроме того, Ефросинина посоветовала не бояться совершать ошибки и раскрыла свой секрет успеха.

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