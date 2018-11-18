"Все делают профессионально": Ефросинина рассказала про съемки в образе украинской невесты (видео)

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно рассказывала о том, как пережить разрыв отношений, уже не в первый раз принимает участие в съемках для проекта "Щирi. Свята". В нем знаменитостей переодевают в украинские национальные костюмы для благотворительных целей. В этом году Маша фотографировалась в свадебном наряде. Она рассказала о том, как проходила подготовка и процесс съемок для проекта в "Светской жизни".

Скриншот видео (youtube.com/Светская жизнь)

Маша Ефросинина в интервью Кате Осадчей сообщила, что весь процесс съемок занял примерно 1,5 – 2 часа и отметила, что все было очень профессионально. Фотографы полностью руководили всем процессом и даже говорили, когда телеведущей можно отдохнуть. Ефросининой для съемок организаторы предложили выбрать один из трех предложенных образов украинских невест.

"Делают очень легкий мейк-ап и ты за каждую прорисованную ресницу борешься. "Ну немножко дайте еще туши. Нельзя, нельзя! Ну, немножко еще можно мне ресницы? Нельзя! А вот там блеск? Нет! Посмотри на людей". Ну, то есть ты абсолютно без мейка, почти", - вспоминала Маша, как проходила работа с визажистами на фотосессии.

Также Ефросинина добавила, что ее заставили укоротить ее ногти.

Скриншот видео (youtube.com/Светская жизнь)

А еще оказалось, что венок, в котором снималась Маша Ефросинина, приносит счастье. Есть поверье, что все девушки, которые его надевают, вскоре выходят замуж.

Ранее Маша Ефросинина показала сочные фото с отдыха в Эмиратах.

Напомним, ранее Ефросинина показала новую яркую "пятерочку". В этот раз блог посвящен отношениям между мужчиной и женщиной.

Кроме того, Ефросинина посоветовала не бояться совершать ошибки и раскрыла свой секрет успеха.

Маша Ефросинина: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)