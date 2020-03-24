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Час на себе: ALYOSHA поділилася своїми ритуалами краси

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Співачка розповіла, як доглядає за шкірою і волоссям в домашніх умовах

Співачка ALYOSHA, яка, за чутками, зараз втретє вагітна, була змушена перервати свої березневі концерти і відправилася на карантин разом з чоловіком Тарасом Тополею і синами Романом і Марком. Артисти насолоджуються часом в сімейному колі, адже раніше через насичений гастрольний графік їм нечасто вдавалося побути всім разом. Крім того, у співачки з'явилося більше часу для себе коханої, чим вона не забула скористатися.

ALYOSHA опублікувала у своєму Instagram ніжне фото в елегантному образі - співачка зображена в оксамитовій сукні на бретельках і з відкритими плечима пудрового відтінку. Вона позує біля розписаної квітами стіни, піднявши одну руку до обличчя і задумливо дивлячись у бік.

Зірка вирішила поділитися своїми ритуалами краси, які вона проводить в домашніх умовах.

Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)

"Настав час приділити трохи більше уваги... собі! Як всі дівчата, я страшенно люблю всякі б'юті ритуали, які стосуються догляду за волоссям та шкірою. Скажімо ні косметиці! Час відпочити і побалувати себе кохану:

Маски для волосся. Кокосова чи оливкова олія, яєчна чи кефірна суміш, а може — елітна професійна косметика? Обираєте ви, а ваше волосся вам подякує!

Маски для обличчя. 30 хвилин полежати у тиші — це просто клас! Тому почати день з маски для обличчя гарна ідея.

Тепла вода. Багато пийте. Чим більше ви п‘єте звичайної води, тим здоровіший ваш організм і красивіша ви. Воду краще пити теплою.

А які б'юті ритуали робите ви?" - детально розписала ALYOSHA.

Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)

В коментарях підписники артистки захоплюються ефектним знімком і її красою і дякують за корисні поради.

  • Спасибі за зйомку, прекрасні фото
  • Вау. Дуже гарна
  • Супер. Вам дуже йде
  • Неймовірна красуня
  • Яка розкішнааа
  • Красуня
  • Дякую за цікаві поради, найкраща
  • Дійсно, тепер ходжу без макіяжу і роблю маски з будинок.продуктів--сметана,олія,мед,білок. .
  • Вау красивий ангел
  • Ви дуже гарна
  • Маски для волосся, тепла вода!)

Скріншот коментарів (instagram.com/alyoshasinger)

Нагадаємо, раніше Alyosha і Vlad Darwin показали "Торнадо" почуттів у новому кліпі.

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