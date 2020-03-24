Час на себе: ALYOSHA поділилася своїми ритуалами краси

Співачка ALYOSHA, яка, за чутками, зараз втретє вагітна, була змушена перервати свої березневі концерти і відправилася на карантин разом з чоловіком Тарасом Тополею і синами Романом і Марком. Артисти насолоджуються часом в сімейному колі, адже раніше через насичений гастрольний графік їм нечасто вдавалося побути всім разом. Крім того, у співачки з'явилося більше часу для себе коханої, чим вона не забула скористатися.

ALYOSHA опублікувала у своєму Instagram ніжне фото в елегантному образі - співачка зображена в оксамитовій сукні на бретельках і з відкритими плечима пудрового відтінку. Вона позує біля розписаної квітами стіни, піднявши одну руку до обличчя і задумливо дивлячись у бік.

Зірка вирішила поділитися своїми ритуалами краси, які вона проводить в домашніх умовах.

Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)

"Настав час приділити трохи більше уваги... собі! Як всі дівчата, я страшенно люблю всякі б'юті ритуали, які стосуються догляду за волоссям та шкірою. Скажімо ні косметиці! Час відпочити і побалувати себе кохану:

Маски для волосся. Кокосова чи оливкова олія, яєчна чи кефірна суміш, а може — елітна професійна косметика? Обираєте ви, а ваше волосся вам подякує!

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Маски для обличчя. 30 хвилин полежати у тиші — це просто клас! Тому почати день з маски для обличчя гарна ідея.

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Тепла вода. Багато пийте. Чим більше ви п‘єте звичайної води, тим здоровіший ваш організм і красивіша ви. Воду краще пити теплою.

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А які б'юті ритуали робите ви?" - детально розписала ALYOSHA.

Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)

В коментарях підписники артистки захоплюються ефектним знімком і її красою і дякують за корисні поради.

Спасибі за зйомку, прекрасні фото

Вау. Дуже гарна

Супер. Вам дуже йде

Неймовірна красуня

Яка розкішнааа

Красуня

Дякую за цікаві поради, найкраща

Дійсно, тепер ходжу без макіяжу і роблю маски з будинок.продуктів--сметана,олія,мед,білок. .

Вау красивий ангел

Ви дуже гарна

Маски для волосся, тепла вода!)

Скріншот коментарів (instagram.com/alyoshasinger)

Нагадаємо, раніше Alyosha і Vlad Darwin показали "Торнадо" почуттів у новому кліпі.