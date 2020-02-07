Нескінченна пустеля любові: Alyosha і Vlad Darwin показали "Торнадо" почуттів у новому кліпі

Alyosha і Влад Дарвін

Відеоробота вийшла дуже чуттєвою і проникливою

Дует Alyosha & Vlad Darwin, який готує неймовірний концерт «Золота середина» до Дня всіх закоханих, представляє новий пристрасний кліп на пісню «Торнадо». Відео було знято в пустелі Об'єднаних Арабських Еміратів.

Vlad Darwin: «Зйомки відбувалися і з землі, і з повітря. Ми хотіли передати масштаб почуттів, які живуть в серцях закоханих, тому обрали саме пустелю — величезний відкритий простір.

«Торнадо» — це палкі почуття, цікаві образи, захоплюючі краєвиди. Alyosha з ніжної й тендітної музи кліпу «Пірнай» перетвориться на шаманку. Вона чаклує, і ви в цьому переконаєтеся. Мені дійсно подобається перевтілення Alyosha в цьому відео».

Alyosha & Vlad Darwin - Торнадо

У кліпі Alyosha & Vlad Darwin — це символ Жіночого і Чоловічого начал. Закохані рухаються у безмежній пустелі одне одному на зустріч, орієнтуючись виключно на свої відчуття. Alyosha & Vlad Darwin звільняються від всього зайвого, знімають з себе верхній одяг — все, що заважає бути у гармонії з цим простором. Під час зближення навколо головних героїв прямо із землі народжується нове життя — чесна енергія любові, яка створена самою природою!

У кліпі присутні закохані пари, які передають всю пристрасть шалених емоцій кохання. У вирі почуттів та в обіймах пустелі, дівчата та хлопці пристрасно обіймаються, цілуються, зривають одяг — справжнє торнадо почуттів у палкій пустелі!

В момент, коли Alyosha & Vlad Darwin опиняються за кілька кроків один від одного, всі люди навколо них, перетворюються в біле сяйво й зникають. А у долонях героїв з’являється Сіріус — зірка, що вказує шлях до спільного майбутнього. Режисер роботи Інна Грабар, яка раніше вже працювала з дуетом і створила чуттєвий кліп «Пірнай», поділилася:

«З настанням ночі, ми втрачаємо орієнтир куди рухатися далі. Люди у пустелі розчиняються для того, щоб у ночі вказати головним героям відео «Торнадо» шлях один до одного. Коли вони розсипаються, вони освітлюють шлях для Vlad Darwin, шлях для Alyosha, яких він, у підсумку, приводить одне до одного»

Нескінченні краєвиди, палка сонячна пустеля та пристрасні почуття Alyosha & Vlad Darwin, стильні образи героїв — все це про новий кліп «Торнадо»!

Alyosha: «Коли закохуєшся, в душі виникають вітри сумніву і сподівань. Лише потім настане спокій і народиться нове сонце. А створення цього Всесвіту починається зі справжнього торнадо. До того як стихнути, воно або дасть народження новому, або зруйнує наявне. Тож нехай всі ваші торнадо проходять за вікном, коли ви у спокої та безпеці, а між вами лише любов»

Вже 16 лютого у столичному Жовтневому палаці, дует Alyosha & Vlad Darwin виконають свої нові та вже відомі пісні наживо! Це буде великий спільний концерт до Дня закоханих! Тож, ви можете на власні очі побачити та почути неймовірний романтичний концерт «Золота середина»!

Нагадаємо, раніше Alyosha розповіла про політичні амбіції Тараса Тополі: Став би міністром освіти.