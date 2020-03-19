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Головна цінність: ALYOSHA поділилась ексклюзивним сімейним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.03.2020 - 12:17
Головна цінність: ALYOSHA поділилась ексклюзивним сімейним фото
ALYOSHA (фото: прес-служба)

Співачка одна з перших вітчизняних артистів перервала свій всеукраїнський тур «2020» з турботою про своїх шанувальників. А зі сторінок соц мереж закликала усіх піклуватися про рідних у період світової епідеміологічної кризи

Обставини, що сколихнули світ, зачепили й творчі плани артистів. Так, ALYOSHA та її чоловік Тарас Тополя, фронтмен гурту «Антитіла», перервали березневі виступи містами України задля безпеки слухачів. А період обмеження на проведення масових заходів артисти проводять у родинному колі зі своїми дітьми. Раніше це вдавалося вкрай рідко через насичену гастролями діяльність.

Згадавши моменти родинних радощів, артистка у своєму Instagram поділилася світлиною з чоловіком Тарасом та синами — Романом та Марком.

Головна цінність: ALYOSHA поділилась ексклюзивним сімейним фото

Фото: instagram.com/alyoshasinger

А у дописі до неї закликала своїх фоловерів цінувати проведений з сім’єю час:

“Час плине не так швидко, коли ти вдома. Але це наш шанс насолодитися моментом. Хоча ми обмежені неприємними обставинами, але в нас є можливість відпочити: як фізично, так і психологічно. Насолоджуватись тим, що можна побавитись з дітьми, без квапливих ранків та повсякденної метушні.
Сім'я — це головна цінність, щоденна праця і найбільший скарб. Лише у колі рідних можна відчути, що час насправді завмирає.
Кожна хвилина життя цінна, коли ми поруч з рідними...особливо, якщо у світі неспокійно…”, - ALYOSHA.

За оновленим графіком туру «2020» слідкуйте на офіційних сторінках співачки ALYOSHA.

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Новини України Тарас ТополяAlyosha
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